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Inps, Rendiconto sociale: in 2025 -27mila pensioni previdenziali liquidate

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
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(Adnkronos) – La spesa per le pensioni è passata da 320 miliardi del 2024 ai 325 miliardi del 2025, con una crescita nominale del 1,4%, variazione dovuta principalmente all’indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo. Le pensioni previdenziali complessivamente liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27 mila in meno rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dal Rendiconto sociale Inps presentato oggi dal Civ a Roma.  

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