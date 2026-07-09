Inizia l’avventura viola di Grosso “Vogliamo costruire qualcosa di grande”

FIRENZE (ITALPRESS) – Tanta emozione, ma anche la giusta consapevolezza. E’ stato presentato oggi, all’interno del “Viola Park”, il nuovo tecnico della Fiorentina Fabio Grosso.

A introdurre l’allenatore è stato il direttore generale Alessandro Ferrari: “Questa è una stagione unica, quella del centenario, presenteremo Fabio Grosso, una scelta condivisa da tutti, con la famiglia Commisso, una scelta che racconta non solo un mister, ma un percorso, con una persona in grado di darci una mano per poter creare una Fiorentina sempre più solida e importante”.

Grosso ha voluto subito ringraziare il Sassuolo per i due anni passati in neroverde e la Fiorentina per la nuova opportunità: “Mi stanno dando una grande occasione, per me è motivo di grande orgoglio essere qui. Ringrazio la mia ex società, il Sassuolo, con cui ho trascorso due anni bellissimi. Conosco tutte le responsabilità del caso. Ci stiamo confrontando tanto da quando è finito il campionato, stiamo cercando di mettere dei tasselli e di far crescere sotto tanti punti di vista questo club, per avere una Fiorentina competitiva e duratura”.

Due gli anni passati al Sassuolo, la carriera da allenatore è iniziata nel 2013, nelle giovanili della Juventus. Nel 2017 l’avventura al Bari, poi al Verona e la sfortunata parentesi al Brescia (tre gare sulla panchina delle Rondinelle). Nel 2020 ha allenato il Sion, nel marzo 2021 è tornato in Italia alla guida del Frosinone. Sette gare anche all’estero, con il Lione: Grosso in quel frangente fu protagonista di un terribile episodio, il nuovo tecnico viola fu infatti ferito al volto dopo un assalto al bus da parte dei tifosi del Marsiglia.

Spazio anche a quelle che potranno essere le difficoltà in una piazza calorosa come quella viola: “Le conosco le insidie che ci sono qui a Firenze – ha dichiarato -, qui c’è una passione grandissima, Firenze è una città famosa nel mondo. Le conosco e le sento queste cose, ma dentro sento la voglia di mettermi a lavoro per fare le cose al meglio, per poter costruire qualcosa di grande. Paratici sta lavorando sodo per mettermi a disposizione ragazzi bravi, sono molto contento. E’ determinante creare relazioni all’interno di un gruppo, essere coerente, è molto più difficile farlo che dirlo, ma quotidianamente mi metto in discussione. Conosciamo dove stiamo lavorando e in che ambiente stiamo lavorando, favoloso e pretenzioso, è giusto che sia così. Spero di poter essere all’altezza”.

Non sono mancati i ricordi riguardo al mondiale 2006 e quel rigore realizzato che regalò all’Italia il quarto titolo: “Il Mondiale del 2006? Sono passati 20 anni, a prescindere dai risultati sportivi che ci sono stati, il livello che abbiamo toccato è stato talmente alto da farci rimanere nelle pagine di storia. Poi ne è passata tanta acqua sotto i ponti, è un ricordo speciale, per me è una data storica”. Qualche parola anche riguardo ai singoli e Moise Kean, giocatore che conosce dai tempi delle giovanili bianconere: “Kean lo conosco da quando era ragazzino, già si vedevano le potenzialità. Ha bruciato le tappe perchè ha grande qualità, doti fisiche di primissimo livello, a livello tecnico è migliorato. Sono contento di ritrovarlo, voglio capire quali sono le sue sensazioni e i suoi pensieri, per me è un giocatore importante per questa squadra. Fagioli? Può fare dei grandissimi miglioramenti in alcune situazioni, ma parliamo di un giocatore che ho sempre visto con grande ammirazione, anche lui è un giocatore importante per questa squadra”, ha concluso.

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