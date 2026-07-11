Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Inghilterra, Kane e la partita a golf… con Trump: “Esperienza surreale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Harry Kane ha giocato a golf con Donald Trump. Oggi, sabato 11 luglio, il centravanti del Bayern Monaco scende in campo con la sua Inghilterra per sfidare la Norvegia nei quarti di finale dei Mondiali 2026 e nella conferenza stampa della vigilia ha raccontato di un invito ‘speciale’ ricevuto dal presidente degli Stati Uniti. 

Trump infatti, nei mesi scorsi, ha invitato Kane a giocare a golf insieme a lui: “Abbiamo giocato circa 18 mesi fa”, ha raccontato l’attaccante inglese, “mi ha invitato a giocare quando ero a Palm Beach. È stata un’esperienza piuttosto surreale, incontrarlo e giocare a golf con lui”. 

“Lui gioca veramente molto bene e anche io sono piuttosto bravo a golf”, ha continuato Kane con un sorriso, “è stata un’esperienza unica. È stato fantastico ricevere il suo invito”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Massa: i video, il pugile minorenne e l’autopsia. Cosa sappiamo dell’omicidio di Giacomo Bongiorni

15 Aprile 2026

Giornata del Parkinson, paziente: “Contro la malattia ballo e stare con gli altri”

8 Aprile 2026

Inchiesta arbitri, la nota dell’Aia: “Rammarico per caso Rocchi, verrà assicurata continuità funzione tecnica”

27 Aprile 2026

Prevenzione, sport e divertimento: al via “Spiagge della salute” 2026

28 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno