Infojobs: ecco i profili di lavoro più richiesti nella stagione invernale per gdo, retail, turismo e ristorazione

(Adnkronos) – Con la stagione invernale ormai entrata nel vivo, arriva anche l’osservatorio InfoJobs 'Professioni invernali' che fotografa l’andamento del mercato del lavoro negli ultimi mesi dell’anno e analizza in particolare le richieste in giro per l’Italia per quanto concerne le due categorie professionali turismo e ristorazione e commercio, gdo e retail. Nel bimestre ottobre e novembre 2023, InfoJobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, ha registrato infatti oltre 8.000 annunci di lavoro da parte delle aziende per le categorie professionali turismo e ristorazione e per commercio, gdo e retail. Complice la necessità di affrontare picchi di affluenza turistica e di vendite per gli acquisti natalizi, la maggior parte delle offerte in entrambe le categorie è con contratti temporanei. Nel mese di ottobre 2023, infatti si è registrato un +2% negli annunci di lavoro con questa tipologia di contratti per turismo e ristorazione e commercio, gdo e retail. Analizzando le offerte presenti in piattaforma, InfoJobs ha classificato le professioni più cercate per questa stagione 2023. Il podio 2023 per la professione più richiesta in turismo e ristorazione è occupato dal cameriere, togliendo la medaglia d’oro all’animatore turistico (primo posto nel 2022) che quest’anno è al secondo posto. Seguono nella top 5 le figure che, a vario titolo, si occupano di ristorazione, dal cuoco (al terzo posto), all’assistente di cucina (al quarto), al barista (al quinto). l’addetto al catering aereo (al quinto posto nel 2022) rimane in top 10 e precisamente al sesto posto. Fuori dalla top 5, ma entro la top 10, anche lo chef e l’addetto alla pulizia delle camere. In pole position per commercio gdo e retail si conferma anche nel 2023 la professione di assistente di vendita, a conferma di un ruolo centrale durante gli acquisti per il periodo di Natale e in previsione dei saldi del nuovo anno. La figura di esercente di negozio toglie il secondo posto alla figura di promoter, che scende al terzo posto nel 2023. Il quarto posto vede il macellaio e il quinto posto il cassiere. Dentro la top10 altri ci sono altri ruoli chiave per la stagione invernale e per il corretto flusso di approvvigionamento e vendita di merci, come: responsabile di reparto vendita (nono posto) e magazziniere (decimo posto), invariati rispetto al 2022. Con una prospettiva che estende l’arco temporale da gennaio a novembre 2023, secondo quanto rilevato da InfoJobs, le categorie commercio gdo e retail, e turismo e ristorazione sono state fra quelle trainanti le offerte da parte delle aziende. Le due categorie insieme hanno raccolto oltre 47.000 annunci di lavoro, in particolare per commercio gdo e retail le regioni con un più alto numero di annunci sono state Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, mentre per Turismo e Ristorazione la tripletta è costituita sempre da Lombardia, Emilia-Romagna nelle prime due posizioni e a chiusura dal Lazio. Con una stagione nel pieno, le offerte di lavoro live su InfoJobs sono ancora molte, oltre 3.500 per entrambe le categorie turismo e ristorazione e commercio gdo e retail, per la stagione in corso ma anche con contratti a tempo indeterminato, per chi è alla ricerca di un’occupazione nel settore che vada ben oltre la stagione invernale. —lavoro/offerte-lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

