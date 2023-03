Inferno di fuoco tra via Collatina Vecchia e via Palmiro Togliatti: vigili del fuoco al lavoro per 13 ore

Cinquanta pompieri, decine di automezzi e 13 ore di duro lavoro per estinguere il maxi incendio di rifiuti abbandonati scoppiato tra via Collatina Vecchia Palmiro Togliatti. E’ il bilancio del rogo registrato alle 18 di martedì sera, a ridosso della stazione ferroviaria Togliatti, nella periferia Est della Capitale che ha impegnando una task force di soccorritori al lavoro fino alle ore 7 di ieri mattina per bonificare l’area. A bruciare una vasta area contenente più di 30 metri cubi di rifiuti, materassi, ante di armadi e mobili vari, plastica, divani e vari elettrodomestici accatastati lungo la carreggiata, con fiamme che si sono poi propagate sulla vegetazione circostante. Sul posto sono così intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi La Rustica, Tuscolano, Nomentano, Prati insieme a quattro autobotti, carro autoprotettori, personale del Gos e agenti di polizia locale impegnati nella gestione della viabilità, chiudendo temporaneamente viale Palmiro Togliatti, in direzione di via Prenestina. “Un intervento di bonifica complesso, durato 13 ore, che ha coinvolto 50 pompieri e una decina di automezzi – commenta il vigile del fuoco Riccardo Ciofi – In fiamme anche piccole baracche di fortuna. Non è chiaro al momento cosa abbia provocato il rogo, ma non si esclude che l’incendio sia doloso”. Una vera e propria discarica a cielo aperto con montagne di spazzatura gettate nella zona, in un’area segnalata alle autorità preposte dall’ex delegato ai rifiuti del VI Municipio, Marco Doria, dieci giorni fa. Una zona ad appena 400 metri dal campo nomade di via Salviati, che ha registrato una serie infinita di roghi. Ultimo in ordine di tempo, quello avvenuto in viale Palmiro Togliatti la notte del 18 marzo scorso quando 16 veicoli di Poste Italiane hanno preso fuoco intorno alle ore 3.30. Come non scordare poi il maxi incendio divampato il 9 luglio dello scorso anno tra via Palmiro Togliatti e via Casilina che ha devastato la zona degli autodemolitori e mandato nel panico più totale tutto il quadrante. Nel 2019, invece, alte fiamme avevano impegnate per ore i vigili del fuoco proprio nela stessa area a ridosso di via Collatina Vecchia dove nei mesi precedenti era stato sgomberato un insediamento abusivo.

Massimiliano Gobbi