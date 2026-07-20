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Incidente a Roma, scontro fra due auto in via Appia: un morto e due feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Un morto e due feriti gravi. E’ il bilancio di un incidente tra due auto avvenuto oggi alle 13.45 all’altezza del km 34,500 di via Appia, a Roma. I Vigili del Fuoco hanno estratto le persone rimaste incastrate all’interno dei veicoli, una morta sul colpo, le altre due, entrambe in codice rosso, sono state trasportate in ospedale, uno in elisoccorso. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di competenza, la via Appia è attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi del caso. 

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