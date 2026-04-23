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Incidente a Barletta, due morti e cinque feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un grave incidente accaduto questa sera tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Da quanto si apprende da fonti sanitarie le due vittime sono un ragazzo di 21 anni e una donna di età maggiore. Due feriti sono stati portati all’ospedale di Barletta, altri due all’ospedale di Andria e per un quinto è intervenuto l’elisoccorso. 

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