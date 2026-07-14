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Genova, studente francese in Erasmus trovato morto a letto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Uno studente francese di 24 anni è stato trovato morto questa mattina a Genova in via Gramsci. Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno alle 11 da parte di un collega di università. Il giovane, a Genova per l’Erasmus, secondo le prime informazioni, si trovava a letto. Ieri sera avrebbe partecipato a una festa e sarebbe poi tornato nel suo alloggio addormentandosi con i vestiti addosso. Lì, probabilmente per un malore, è morto. A nulla sono serviti i soccorsi di 118, intervenuto con l’automedica, e Croce Verde genovese. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza. Le indagini sono effettuate dai carabinieri, coordinati dalla pm Paola Crispo. 

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