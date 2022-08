Incendi: torna la siccità e i roghi, dieci focolai in poche ore

Torna la siccità e con essa tornano gli incendi a Roma. Da questa notte sono dieci i roghi sui quali i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse zone della capitale e della provincia. Le fiamme, per lo più di sterpaglie, sono state segnalate a Fiumicino, Frascati, Ciampino, Guidonia Montecelio, Colleferro, Anzio e Cerveteri, ma anche a Roma in via della Fattoria di Torre Nova, in via delle Capannelle e in via Cusino. Incendi facilmente domati dai pompieri ciascuno con un’ora di lavoro ma che dimostrano come, bastino pochi giorni di mancanza di pioggia, per “riattizzare” la frequenza dei roghi che nel corso dell’estate, hanno già duramente colpito la Capitale.

