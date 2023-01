In tour per superare l’infertilità: da GynePro cinque incontri per le coppie alla ricerca di un figlio

Fisio fit

Tema troppo spesso sconosciuto, l’infertilità è una problematica che invece tocca più di una persona su cinque. «Il 20% delle coppie che sono alla ricerca di un figlio infatti trova ostacoli sulla strada della gravidanza, segno che di infertilità occorre parlare e l’infertilità è un tema che deve essere affrontato, soprattutto con le giovani coppie». Next Fertility GynePro, clinica dedicata alla medicina della riproduzione con sede a Bologna, organizza una serie di incontri per le coppie che sono alla ricerca di un figlio. Da febbraio a maggio, cinque appuntamenti in quattro mesi tra Bologna, Roma, Verona e Civitanova Marche (MC). «In un viaggio a tappe per l’Italia, vogliamo affrontare un problema talvolta ritenuto tabù, ma che spesso può essere superato», continua Walter Ciampaglia, ginecologo specialista in Medicina della riproduzione e direttore sanitario di Next Fertility GynePro. «In una società dove l’età genitoriale viene sempre più spostata in là nel tempo e dove il tema della fertilità viene spesso messo in secondo piano, è importante fare chiarezza: comprendere la problematiche che ci possono essere, ma anche le strade per una gravidanza che la medicina mette a disposizione».

Il ciclo di incontri, tutti a partecipazione libera (previa registrazione), si apre sabato 11 febbraio a Civitanova Marche (MC) all’Hotel Cosmopolitan di via Alcide de Gasperi 2, prosegue a Roma all’interno dell’evento “Baby Fertilità” il 5 marzo; il 18 marzo è in programma l’Open Day a Bologna nella sede di Next Fertility GynePro; il 15 aprile ci si sposta a Verona e il 20 maggio si chiude nuovamente a Bologna per un nuovo Open Day in Next Fertility GynePro.

Durante gli incontri saranno affrontate diverse tematiche legate all’infertilità di coppia, a partire dal momento in cui è opportuno ricorrere ai trattamenti di PMA, spiegando in cosa consistono e quando sono indicati, fino ad individuare le possibili cause dell’infertilità che possono colpire sia il partner maschile sia quello femminile. Al termine di ogni appuntamento, gli specialisti saranno a disposizione per rispondere, in aree riservate, a qualsiasi domanda o eventuale dubbio.

Tutti gli incontri sono gratuiti. Per partecipare a #GyneProinTour viene richiesta la registrazione. Per iscrizioni contattare la segreteria della clinica: +39 051 442094, info@gynepro.it.