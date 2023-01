Fisio fit

Animali abbandonati e maltrattati: per fortuna ci sono le associazioni di volontariato – come Datemi Una Cuccia (DUC) di Milano – che si occupano di loro per poi favorire nuove adozioni al fine di dare amore e una famiglia a queste incolpevoli creature.

Chi non ha mai avuto un cane, un gattino, una tartaruga, anche solo un pesciolino rosso? Questo fenomeno che sta dilagando sempre più all’interno della nostra società, enfatizzato ancor di più in un periodo di emergenza sanitaria come quello che abbiamo vissuto durante la pandemia, ha dimostrato ancora una volta che gli animali fanno parte della nostra vita probabilmente da sempre.

Spesso siamo soliti attorniarci di animali da compagnia, che, pur sprovvisti della parola, entrano in tale simbiosi con noi da darci l’illusione di essere necessari alla loro sopravvivenza, perché l’affetto che si riceve nell’adottare un animale domestico, meglio ancora se non di razza e proveniente quindi da un canile o un gattile, non ha eguali.

Ma gli animali domestici non saranno mai dei giocattoli, e meritano rispetto oltre che attenzioni ed amore, per questo diverse associazioni di volontari sono attive sul nostro territorio con lo scopo di rendere consapevoli i futuri “proprietari” (meglio definirli adottanti) delle responsabilità a cui vanno incontro.

E nel mare magnum delle possibilità Datemi Una Cuccia (DUC) si presenta a Milano come una realtà ormai consolidata, che non guarda in faccia a nessuno, né per la parte animale, accettando di prendersi cura anche dei casi più disperati, né per la parte umana, accertandosi che chi si è rivolto a loro sia conscio del cambio radicale che sta per avvenire nella propria vita.

Un cambio che non dovrebbe mai essere rifiutato, una volta intrapreso, per motivazioni futili, come purtroppo ancora accade. Per questo Datemi Una Cuccia si occupa principalmente di animali abbandonati, maltrattati o frutto di rinuncia di proprietà che vengono accuditi con amore dai nostri stallanti, curati e riabilitati se necessario finché non sono pronti per una nuova adozione.

Come tutte le associazioni di volontari DUC continua a mantenersi con le proprie forze, e fortunatamente la rete di solidarietà che la circonda è sempre in aumento, ma l’aiuto di chiunque voglia dare il proprio contributo è sempre ben accetto.

Per maggiori informazioni:

Tel: +39 350 1345 784

Email: ciao@datemiunacuccia.it

https://datemiunacuccia.it/

FB: https://www.facebook.com/datemiunacuccia

Instagram: https://www.instagram.com/datemiunacuccia/?hl=it

SE VUOI AIUTARE DUC

DONA il tuo 5X1000

C.F. 97780960155

SOSTIENI DUC

IBAN: IT10K 03069 096061 00000 155790

PAYPAL: ciao@datemiunacuccia.it