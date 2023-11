In Fiat ‘Porte aperte’ per Nuova 600, al via ordini per versione ibrida

(Adnkronos) – Questo weekend Fiat ha organizzato il 'Porte Aperte' dedicato alla Nuova 600, vettura che segna il ritorno di FIAT nel segmento B. Con l’occasione la casa annuncia l'apertura degli ordini della versione Mild-Hybrid che garantisce consumi ridotti, emissioni di CO2 inferiori fino al 15% rispetto a un motore termico con cambio automatico e una migliore dinamica del veicolo. La Nuova 600 Hybrid è dotata del nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti che integra il Motore elettrico da 21-kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, fornendo un’ottimizzazione in termini di fluidità di marcia e compattezza così da consentire ai clienti di vivere anche la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma anche su strade urbane ed extraurbane, perfino in autostrada quando il conducente rilascia il pedale dell'acceleratore in condizioni stabili o in discesa. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11 secondi e l’erogazione di coppia è praticamente istantanea da parte dell’unità elettrica. Merito della sinergia tra il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti che comprende il Motore elettrico da 21-kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, che insieme forniscono la migliore ottimizzazione in termini di compattezza. La Nuova Fiat 600 Hybrid è disponibile in due livelli di allestimento: l’esclusiva La Prima, e la versione 600 già ricca di dotazioni di serie. Quest’ultima presenta sedili in tessuto riciclato con dettagli bianchi e fascia plancia in plastica biologica nera opaca. La versione ibrida della compatta di casa Fiat – lanciata dapprima in versione 100% elettrica – è disponibile per il mercato italiano con un listino a partire da 24.950 euro che, grazie all’offerta di lancio, si potrà acquistare da 19.950 euro in caso di rottamazione e finanziamento. Come sottolinea Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia: “Il Primo Porte aperte dedicato alla Nuova 600 rappresenta un momento cruciale per Fiat e ringrazio la nostra rete di vendita per aver aderito a questo evento, con grande entusiasmo, confermando la nostra capacità di essere una squadra coesa proiettata al futuro e con il cliente sempre al centro di tutte le nostre attività". Galassi ricorda che la nuova 600 ibrida va a "supportare la domanda sul mercato italiano dove l’elettrico va più a rilento di quanto noi vorremmo. In pratica offriamo quello che ogni cliente è in grado di utilizzare veramente, senza mettere in discussione per neanche un attimo la nostra ferma volontà di voler proseguire con lo sviluppo di motorizzazioni 100% elettriche”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

