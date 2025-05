In che modo riutilizzare un vecchio PC

I computer di vecchia generazione, a causa dell’obsolescenza della componentistica, non sono in grado di soddisfare le esigenze moderne, soprattutto quando sono richieste grandi prestazioni. Se giocare con un videogame di livello AAA o fare editing grafico può risultare impossibile, un vecchio PC è comunque idoneo per svolgere alcune attività più semplici, dalla videoscrittura al gaming con il casino online. Vediamo come ridare vita a un computer acquistato qualche anno fa.

Usarlo per la navigazione su Internet

Il sistema operativo Windows necessita di risorse abbastanza importanti anche per la navigazione su Internet. Una buona idea per impiegare un vecchio computer per visitare le pagine Web consiste nell’installare un OS più leggero, come ad esempio Chrome OS o una distribuzione Linux delle più soft, come Zorin OS Lite o Lubuntu. Installato il sistema operativo, sarà possibile navigare tra le proprie pagine preferite con una discreta velocità.

Trasformarlo in un NAS

Il NAS è un server che consente di condividere file di qualunque tipo all’interno della propria rete domestica. Per compiere l’operazione, il computer deve essere provvisto di un buon numero di hard disk, così da immagazzinare tutti i dati di cui si necessita. Il NAS può eseguire diverse funzioni. Può fungere, ad esempio, da prezioso strumento per effettuare il backup dei file, dalle foto ai video, dai documenti agli archivi, garantendo un rapido e facile accesso, oltre che a un’elevata sicurezza. Un’altra funzione del NAS è quella di media center: installando software come Plex, VLC o Kodi è possibile trasmettere contenuti video verso gli altri dispositivi che si trovano nella stessa rete, come computer, Smart TV e persino smartphone.

Renderlo una console per il retrogaming

Il retrogaming, ovvero il gioco con i videogame risalenti agli albori, non richiede particolari prestazioni del sistema, poiché i videogiochi storici occupano una minima quantità di risorse. Tramite applicazioni come Batocera e Lakka si possono riprodurre i principali giochi per le console del passato: dal NES alla prima Playstation, non vi è che l’imbarazzo della scelta. I vecchi computer sono indicati, inoltre, per giocare con i browser game, come il blackjack online, poiché si tratta di videogiochi non impegnativi dal punto di vista del sistema.

Convertirlo in un sistema di videosorveglianza

Attualmente, la maggior parte dei sistemi di videosorveglianza opera via Internet. Utilizzando degli appositi software è possibile gestire le videocamere anche ricorrendo a un PC di vecchia data. Le funzioni a disposizione sono davvero infinite, tra cui la registrazione delle immagini, la visione in diretta di ogni telecamera anche da remoto e la ricezione di notifiche in caso di movimenti sospetti.

Impiegarlo per la lettura e per la scrittura

I programmi di produttività, come il pacchetto Office, sono installabili senza alcun problema anche su computer acquistati più di 10 anni fa. Oltre che la videoscrittura, eseguibile anche con le applicazioni che funzionano in cloud, sono utilizzabili applicazioni come Excel e PowerPoint. E, naturalmente, è possibile leggere i libri in formato digitale e procedere con la stampa dei documenti.