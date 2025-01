In arrivo un Bonus di 350 Euro per i pensionati: ecco come averlo

Bonus 350 euro per pensionati: scopri i requisiti ISEE, come funziona e chi può beneficiarne. Un aiuto concreto per le pensioni minime.

In Friuli Venezia Giulia arriva un aiuto concreto per i pensionati con gli assegni più bassi: un bonus una tantum di 350 euro che verrà erogato direttamente dall’INPS a giugno 2025, 2026 e 2027. Un’iniziativa lodevole, frutto di un accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che mira a sostenere le fasce più deboli della popolazione in un contesto economico ancora difficile.

Un sostegno per le pensioni al minimo: i dettagli dell’accordo

Il bonus, finanziato dalla Regione con uno stanziamento di 45 milioni di euro (15 milioni per ciascuno dei tre anni), è destinato ai titolari di pensione INPS inferiore o pari al trattamento minimo, che per il 2024 è di 598,61 euro al mese.

L’accordo, siglato dal governatore Massimiliano Fedriga e dal presidente dell’INPS Gabriele Fava, prevede che sia l’INPS a individuare i beneficiari e a erogare il bonus direttamente sul rateo di giugno. Si stima che saranno circa 13.000 i pensionati della regione a ricevere questo aiuto.

I requisiti per accedere al bonus: residenza, ISEE e tipologia di pensione

Per aver diritto al bonus di 350 euro, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici:

Residenza: Essere residenti in Friuli Venezia Giulia .

Essere residenti in . Pensione: Essere titolari di una pensione INPS di importo inferiore o pari al trattamento minimo (598,61 euro mensili nel 2024).

Essere titolari di una pensione INPS di importo (598,61 euro mensili nel 2024). ISEE: Avere un ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro .

Avere un . Tipologia di Pensione: Il bonus spetta ai titolari di pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, pensione o assegno sociale e trattamenti di invalidità o inabilità.

Le Date da Ricordare: quando presentare l’ISEE Per ricevere il bonus a giugno di ogni anno, bisognerà rispettare determinate scadenze per avere un ISEE valido e una pensione inferiore al minimo:

5 dicembre 2024: per il bonus di giugno 2025

per il bonus di giugno 2025 31 dicembre 2025: per il bonus di giugno 2026

per il bonus di giugno 2026 31 dicembre 2026: per il bonus di giugno 2027

Nessuna domanda da presentare: l’INPS farà tutto automaticamente

Una delle peculiarità di questo bonus è che non è necessario presentare alcuna domanda. L’INPS individuerà automaticamente i beneficiari sulla base dei requisiti sopra elencati, incrociando i dati in proprio possesso. La Regione, una volta ricevuta la lista dei beneficiari, provvederà a trasferire all’INPS le risorse necessarie per l’erogazione del bonus. Tutte le informazioni e i regolamenti sono consultabili sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Un fondo regionale per il contrasto alla povertà

I 45 milioni di euro stanziati dalla Regione andranno a costituire un fondo regionale dedicato. Questo fondo, in caso di risorse residue, potrà essere utilizzato anche per altre iniziative di contrasto alla povertà, a dimostrazione dell’impegno della Regione verso le fasce più fragili della popolazione.

Un aiuto concreto in un momento difficile

Il bonus di 350 euro per i pensionati del Friuli Venezia Giulia rappresenta un aiuto concreto in un momento di difficoltà economica per molte famiglie. Un’iniziativa lodevole che, si spera, possa essere replicata anche in altre regioni d’Italia, per sostenere i pensionati con gli assegni più bassi e garantire loro una maggiore serenità economica.