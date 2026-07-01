Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Imprese, Monacelli (Generali): “Welfare aziendale leva strategica di competitività”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Dieci anni di Welfare Index Pmi dimostrano una crescita costante del welfare aziendale e il suo contributo alla competitività delle imprese”. Lo ha affermato Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia, a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2026, promossa da Generali a Palazzo della Cancelleria a Roma. “Rispetto agli inizi oggi circa il 75% delle imprese ha raggiunto almeno un livello medio di welfare e quasi il 30% presenta un livello evoluto. È un’evoluzione quantitativa, ma soprattutto qualitativa”, ha osservato. 

Monacelli ha evidenziato la relazione tra sviluppo del welfare e risultati economici. “Le aziende con un welfare più evoluto registrano una produttività superiore del 20% e una redditività più alta del 40%. Questo conferma che il welfare genera valore diffuso: valore per le persone, per le imprese e per l’intero sistema Paese, contribuendo al benessere dei cittadini in modo complementare al sistema pubblico”. 

Secondo il General Manager di Generali Italia, il cambiamento più rilevante riguarda l’approccio delle imprese. “Il dato più significativo è il continuo aumento delle aziende che considerano il welfare una leva strategica della propria crescita. All’inizio era uno strumento più tattico, legato a singoli servizi; oggi è diventato un elemento distintivo per attrarre persone, favorire inclusione e integrazione e rendere le imprese più competitive”. Monacelli ha infine sottolineato la portata sociale del fenomeno. “Le imprese private raggiungono direttamente, o attraverso le famiglie dei dipendenti, quasi un italiano su due. Per questo il potenziale del welfare aziendale è enorme e può contribuire in maniera significativa allo sviluppo del Paese”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Frana Niscemi, Musumeci “Stop pagamento mutui, penso a indagine amministrativa”

29 Gennaio 2026

Premio Comel Arte Contemporanea 2018, selezionati i 13 finalisti

2 Agosto 2018

Paola Caruso oggi a Verissimo, per la prima volta in studio anche il figlio Michele

10 Maggio 2026

Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: “Sono sereno”

25 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno