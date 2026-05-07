Imprese, Lucaselli (Fdi): “Gestione manageriale centrale per evitare desertificazione”

(Adnkronos) – “Senza i manager desertificheremo il patrimonio che è stato costruito negli negli ultimi cinquanta anni in Italia. Il nostro tessuto produttivo va tutelato e la tutela vuol dire anche la gestione manageriale. Io ho fatto più volte dal 2018 uno stesso identico emendamento che riproporrò e speriamo che prima o poi qualcuno me lo faccia passare. Cioè quello, per esempio, di avere i manager alla guida delle aziende sanitarie nazionali. Perché credo che questo sia e debba essere la rotta da seguire, anche all’interno delle imprese familiari. Perché ognuno di noi deve fare quello per il quale ha studiato, per il quale ha lavorato, per il quale si è preparato, per il quale si è formato, perché solo così si crea valore aggiunto e quindi ritorniamo al tema principale che è quello della produttività”. Lo ha detto Ylenja Lucaselli, deputata di Fdi, intervenendo alla presentazione del nuovo Osservatorio del terziario di Manageritalia a Roma.

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