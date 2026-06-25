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Successione d’impresa, pianificare oggi per salvaguardare l’azienda di domani: i consigli dello Studio Morbinati & Longo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
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successione

La successione ereditaria rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di un’impresa familiare. Se affrontata senza una pianificazione adeguata, può trasformarsi in una fonte di conflitti tra gli eredi, difficoltà gestionali e, nei casi più gravi, mettere a rischio la continuità dell’attività aziendale.

A richiamare l’attenzione su questo tema è lo Studio Morbinati & Longo, che in un recente approfondimento evidenzia come la successione non debba essere considerata soltanto un passaggio formale del patrimonio, ma un vero e proprio processo strategico da programmare con largo anticipo.

Secondo i professionisti dello studio, il primo passo consiste nell’individuare gli obiettivi dell’imprenditore: garantire la continuità aziendale, tutelare gli eredi, evitare controversie e preservare il valore dell’impresa. Per raggiungere questi risultati è fondamentale utilizzare gli strumenti giuridici più adatti al singolo caso.

Successione: le soluzioni più efficaci

Tra le soluzioni più efficaci figurano il testamento, il patto di famiglia, le holding familiari, le donazioni pianificate e una corretta organizzazione societaria, strumenti che consentono di disciplinare il passaggio generazionale riducendo i rischi di contenzioso e assicurando una gestione ordinata dell’azienda.

Un altro aspetto centrale riguarda la scelta di chi guiderà l’impresa dopo il passaggio generazionale. Lo Studio Morbinati & Longo sottolinea come non sia sufficiente individuare gli eredi, ma sia necessario valutare competenze, capacità manageriali e assetti organizzativi, affinché l’azienda possa continuare a crescere senza interruzioni.

La pianificazione della successione assume oggi un’importanza ancora maggiore in un contesto economico caratterizzato da mercati sempre più competitivi e da normative in continua evoluzione. Rinviare queste decisioni può avere conseguenze pesanti sia sul patrimonio familiare sia sul futuro dell’impresa.

Per questo motivo, gli esperti dello Studio Morbinati & Longo invitano imprenditori e famiglie a non attendere situazioni di emergenza, ma ad affrontare il tema con il supporto di professionisti specializzati, costruendo un percorso su misura che garantisca stabilità, continuità e tutela del patrimonio aziendale per le generazioni future.

Per maggiori informazioni sulla pianificazione della successione d’impresa e sugli strumenti di tutela del patrimonio aziendale è possibile contattare lo Studio Morbinati & Longo Avvocati S.p.A., con sedi a Roma, Pomezia e Latina. Informazioni e contatti sono disponibili sul sito www.morbinatilongo.it

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
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