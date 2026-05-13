Imprese, Franceschini (FiberCop): “Innovazione e fibra strategiche per la digitalizzazione del Paese”

(Adnkronos) – “L’innovazione di FiberCop nasce da un impegno concreto nello sviluppo delle infrastrutture digitali del Paese, portato avanti sia attraverso un rilevante piano autonomo di investimenti sia nell’ambito dei Piani Italia 1 Giga e 5G Backhauling del PNRR, nel cui contesto l’azienda sta completando nei tempi i lavori in tutte le regioni aggiudicate” ha dichiarato Daniele Franceschini, Responsabile Technology & Innovation di FiberCop, in occasione del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’ all’Acquario Civico di Milano.

“Con oltre 28 milioni di chilometri di fibra ottica, migliaia di centrali diffuse capillarmente e una copertura FTTH in costante espansione, FiberCop punta a trasformare la rete in una piattaforma intelligente e aperta. Un percorso che si sviluppa anche grazie alla collaborazione con partner di eccellenza del mondo ICT e con importanti atenei, e che trova impulso in attività di ricerca e innovazione orientate al futuro.

Al centro, reti ad alta capacità, virtualizzazione, edge computing e nuovi modelli di gestione automatizzata, insieme a tecnologie emergenti, dalla Quantum Key Distribution all’utilizzo della fibra ottica per il monitoraggio degli eventi sismici, atmosferici e ambientali. L’obiettivo è garantire qualità, affidabilità ed efficienza energetica, accelerando la digitalizzazione di imprese, pubbliche amministrazioni e territori e contribuendo a uno sviluppo tecnologico sostenibile e inclusivo” ha concluso Franceschini.

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