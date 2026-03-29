ASTROTAROCCHI 30 Marzo 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete – Giornata di strategia. Non è il momento di caricare a testa bassa, ma di usare l’astuzia. Osserva bene chi hai intorno: muoviti con intelligenza per ottenere ciò che vuoi.

♉ Toro – Ti senti bloccato in una situazione intricata? Non cercare l’uscita con la forza. Fermati, respira e analizza i passaggi fatti finora. La soluzione è più vicina di quanto sembri.

♊ Gemelli – È il momento di andare in profondità. Le risposte che cerchi non sono in superficie. Attingi alle tue risorse interiori più nascoste: troverai una saggezza che non sapevi di avere.

♋ Cancro -Hai bisogno di una direzione chiara. Se ti senti smarrito, ritrova il tuo nord magnetico: i tuoi valori. Una volta stabilita la rotta, nessuno potrà più farti dubitare del tuo cammino.

♌ Leone – La tua sfera sociale brilla. È il momento perfetto per mostrarti, frequentare nuovi ambienti o consolidare la tua posizione nel gruppo. La tua luce attira sguardi e consensi.

♍ Vergine – Stai per superare un ostacolo o una divisione. Questo ponte rappresenta il passaggio tra ciò che eri e ciò che sarai. Attraversalo con fiducia: il peggio è alle tue spalle.

♎ Bilancia – Vento in poppa! Un progetto o un desiderio sta finalmente prendendo il largo. Preparati a un viaggio (fisico o metaforico) che porterà aria di novità e freschezza nella tua vita.

♏ Scorpione – Si parla di patti e legami. Che sia un contratto o una promessa d’amore, un’unione si consolida. C’è un impegno che richiede la tua firma o il tuo cuore: dì di sì.

♐ Sagittario – Settimana di chiacchiere, messaggi e contatti veloci. La tua mente vola alta e la comunicazione è il tuo punto di forza. Un invito inaspettato potrebbe rallegrarti la giornata.

♑ Capricorno – Cerca l’isolamento per ritrovare la tua forza. Dall’alto della tua torre puoi vedere tutto con più chiarezza. Proteggi i tuoi confini e non permettere a nessuno di invadere il tuo spazio sacro.

♒ Acquario -L’intuizione è ai massimi livelli. Ascolta i sogni e le sensazioni a pelle. La tua sensibilità ti permette di vedere oltre le apparenze e di connetterti con la tua parte più magica.

♓ Pesci – È tempo di fare pulizia. Elimina ciò che ti logora, che siano cattive abitudini o persone tossiche. Una discussione chiarificatrice potrebbe essere necessaria per riportare l’ordine.

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