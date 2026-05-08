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Imprese, Fago (Il Salvagente): “Risultati in crescita con marketing a risposta diretta”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Ho conosciuto il metodo Merenda ormai dieci anni fa tramite altri imprenditori che già seguivano questo nuovo formatore, che aveva portato un modo di fare marketing nuovo in Europa, in Italia in particolare. Seguire questo percorso ha portato un alto grado di soddisfazione, anche in termini di risultati. Abbiamo adottato la modalità del marketing a risposta diretta, come appunto Frank insegna”. A dirlo Matteo Fago, Ceo di Il Salvagente, intervenendo alla prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l’evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano. 

“La giornata di oggi credo sia molto importante perché dimostra come, applicando queste metodiche che Frank e il suo team insegnano, si ottengono sicuramente dei risultati importanti. E’ bello vedere tanti imprenditori che hanno ottenuto risultati significativi qui riuniti” conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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