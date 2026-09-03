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Impresa di Omrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
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CALAR ALTO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jakob Omrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella dodicesima tappa della Vuelta Espana 2026, la Vera-Calar Alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi-fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Alle spalle dello sloveno si piazzano lo spagnolo Urko Berrade Fernàndez (Equipo Kern Pharma) e il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). Ottima prestazione anche da parte della maglia rossa Enric Mas (Movistar), che rafforza la sua leadership in classifica generale rifilando quasi 30″ di distacco a Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe). Domani andrà in scena la tredicesima tappa, la Almunecar-Loja di 193,2 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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