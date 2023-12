Illycaffè: per i 90 anni porte aperte allo stabilimento di Trieste

(Adnkronos) – illycaffè ha festeggiato i suoi 90 anni a Trieste, la città che l’ha vista nascere e che l’ha sostenuta nella crescita attraverso il sistema di servizi e il patrimonio di conoscenze legate al caffè che questa offre. Ieri l’azienda ha aperto le sue porte alla città per raccontare la storia, le innovazioni e il forte legame che esiste da sempre con il territorio. Durante la giornata c’è stato anche un importante momento che ha coinvolto le istituzioni, i fornitori, i collaboratori e le loro famiglie nel corso del quale Massimiliano Fedriga, presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Pietro Signoriello, prefetto di Trieste e Roberto Dipiazza sindaco di Trieste, hanno portato il loro saluto ai presenti. Trieste non è solo storicamente crocevia di popoli e civiltà. È anche il luogo in cui le due culture legate al caffè, quella austro-ungarica con la sua bevanda calda che si poteva degustare nei cafè viennesi e quella italiana con il caffè bevuto in purezza tipico delle botteghe veneziane, si incontrano e si mescolano. Ed è sempre a Trieste che le origini austro-ungariche della famiglia Illy si sono incrociate con quelle italiane. Un’affinità storica e culturale che lega inscindibilmente illycaffè al suo territorio. Qui si trova ancora oggi il suo stabilimento produttivo, il suo laboratorio di ricerca per il controllo della qualità e i suoi cinque laboratori integrati per il trasferimento orizzontale di conoscenza: AromaLab e SensoryLab, BioLab, TechLab e FoodScienceLab. Oggi illy è il brand di caffè più globale al mondo. Ha un fatturato consolidato pari a 567,7 milioni di euro e impiega complessivamente 1230 persone. A livello locale illycaffè occupa direttamente e indirettamente circa 800 persone e genera un indotto che supera i 15 milioni di euro all’anno (dati al 31.12.2022). L'evento di ieri è stato l’occasione per ripercorrere la storia di un’azienda simbolo per l’imprenditoria italiana, diventato un “love brand” italiano e internazionale, per riconfermare il forte legame con la città di Trieste e per ribadire i valori dell’etica e della passione per l’eccellenza di cui illycaffè è portatrice. —lavoro/made-in-italywebinfo@adnkronos.com (Web Info)

