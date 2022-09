Il violinista “Jedi” Andrea Casta chiude il tour estivo a Senago (Mi): unica data lombarda all’aperto del suo show – experience multimediale “The Space Violin – Visual Concert”

Andrea Casta è il violinista bresciano “Jedi” che, con il suo arco luminoso, ha intrattenuto nel corso dell’estate 100.000 persone per un totale di 100 tappe, tra concerti immersi nella natura, discoteche ed eventi in tutta Europa. Il 10 settembre chiuderà il suo tour estivo all’aperto a Senago (Mi) alle 21 nell’area teatro allestita in Largo Garibaldi per “Senago Sotto le Stelle 2022”.

Il violinista elettrico è stato tra i musicisti più attivi nella ripresa post covid, è stato tra i protagonisti musicali della cerimonia di apertura dei Mondiali di Sci Alpino di Cortina 2021 e lo scorso giugno 2022 ha aperto il doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma.

Il lungo tour della primavera/estate aveva preso il via il 30 aprile scorso all’Auditorium Parco della Musica di Roma con “The Space Violin – Visual Concert”, lo show – experience multimediale che Casta riproporrà a partire dall’autunno nei teatri italiani, ma che arriva eccezionalmente in piazza e ad ingresso libero grazie alla grande festa annuale del comune di Senago.

“Siamo ben felici di ospitare nella nostra città il concerto di Andrea Casta, un artista poliedrico e internazionale che ha portato nel mondo l’eccellenza italiana grazie alla sua musica – dichiara Magda Beretta, Sindaco di Senago. “Siamo certi – sottolinea – che saprà coinvolgere i numerosi visitatori che parteciperanno alla nostra festa patronale ‘Senago sotto le stelle’, appuntamento annuale che vede sempre protagonista uno spettacolo diverso e innovativo. Quest’anno con Casta sarà sicuramente un grande successo!”

Il concerto vede al centro un racconto visivo che fa viaggiare gli spettatori a ritmo di musica tra natura e futuro, con effetti speciali e un percorso musicale crossover che va da alcuni classici rivisitati (dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti) fino alle canzoni pop-dance che rappresentano le produzioni originali di Casta (Double Sun, The River e tante altre).

Il Visual Concert si accenderà su imponenti ledwall, disegni luci ed effetti speciali immersivi per far vivere un’esperienza emozionante al pubblico, attraverso paesaggi suggestivi, capolavori artistici e ricordi del lockdown.

“Negli ultimi anni ho girato il mondo e raccolto tantissime energie e spunti diversi. Il lockdown e lo stop ai tour mi ha permesso di rifocalizzarmi sul pubblico italiano, e molti spettatori arrivano al concerto proprio per celebrare questo percorso fatto anche insieme a distanza attraverso i social” – spiega il violinista bresciano. Sul palco Andrea è accompagnato da IVANIX, dj e sound designer già al suo fianco in mezzo mondo e proprio nel recente show di apertura del VASCO LIVE 2022, e da Marco Grasselli alla chitarra (attualmente nella band di Loredana Bertè, e già al fianco di Omar Pedrini e molte altre star).

Il poliedrico violinista, producer e dj ha finalmente ricominciato a girare il mondo, ed è uno dei candidati italiani ad entrare nella classifica dei Top 100 Dj’s del mondo 2022, stilata ogni anno dalla prestigiosa rivista internazionale DJ Mag.

È infatti possibile votarlo online fino al 14 settembre al link https://bit.ly/VoteAndreaCasta

Promo concerto https://www.youtube.com/watch?v=JTcWIMxggcs

