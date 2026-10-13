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Il Venezia esonera Stroppa, in pole per la sostituzione c’è Nicola

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – La sconfitta di lunedì contro l’Atalanta costa la panchina a Giovanni Stroppa, esonerato dal Venezia. La società della presidente Francesca Bodie ha dato la notizia con una nota ufficiale: “Il club arancioneroverde – si legge – desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde”. La scelta è legata ai risultati negativi di questo avvio di campionato, con 6 sconfitte nelle prime 6 giornate e un desolante ultimo posto in classifica a zero punti. 

Il Venezia è già alla ricerca del sostituto con Davide Nicola, reduce dall’esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, che al momento è in vantaggio su Paolo Zanetti che ha già allenato i veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, anche se vista la situazione molto deficitaria in termini di punti, il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri e della salvezze impossibili, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime sei partite di campionato. 

I lagunari saranno impegnati sabato al ‘Penzo’ alle ore 15 contro il Napoli, altra sfida molto difficile. Quello di Stroppa è il quarto esonero in Serie A in appena sei giornate dopo quello di Fabio Grosso alla Fiorentina (sostituito da Paolo Vanoli), di Domenico Tedesco al Bologna (Raffaele Palladino) e di Carlos Cuesta al Parma (Alberto Gilardino). 

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