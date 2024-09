Il gas uccide e ferisce ancora

Un rumore assordante, una nuvola di polvere e poi giù un’intera palazzina di due piani, crollata per una fuga di gas. A Saviano perdono la vita in questa tragica vicenda due bambini di 4 e 6 anni e la loro nonna, mentre sono stati estratti vivi dalle macerie il padre in gravissime condizioni e il terzo figlio, di due anni, in prognosi riservata. Si scava tra le macerie in cerca della madre, ma le speranze di trovarla ancora in vita sono flebili.

<< Federcasalinghe dice basta all’uso del gas in cucina. Convocato d’urgenza il Comitato Esecutivo Nazionale per deliberare un’azione forte e decisiva, che chiami alle responsabilità il Ministro di competenza per l’edilizia – informa Federica Rossi Gasparrini, presidente nazionale Federcasalinghe. Questo incidente segue a un giorno di distanza un altro grave incidente avvenuto a Roma, sempre causato da una fuga di gas, provocando un ferito e l’evacuazione dell’intero edificio. È ora di impiegare i fondi europei per l’adeguamento energetico, prima di ricadere nell’ennesima tragedia>>.