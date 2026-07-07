Il Fiesta Roma Latin Festival accende l’estate: sul palco arrivano i Gipsy Kings

Il Fiesta Roma Latin Festival, storico punto di riferimento dell’estate capitolina dedicata alla musica e alla cultura latina, si prepara ad accogliere una delle band più amate e riconoscibili al mondo: i Gipsy Kings. Il gruppo, celebre per aver portato la rumba flamenca al successo internazionale, salirà sul palco del Fiesta per una serata che si preannuncia esplosiva, tra ritmo, emozione e atmosfere senza tempo.

Con brani diventati veri e propri inni globali come Bamboleo, Djobi Djoba, Volare, Baila Me e Un Amor, la formazione ha saputo unire tradizione e modernità, trasformando la musica gitana in un linguaggio universale capace di far ballare e cantare generazioni di spettatori in tutto il mondo. Ma il cartellone del Fiesta propone anche altri appuntamenti di grande richiamo: il 9 luglio sarà la volta di Charly Y e Johayron, mentre il 15 luglio il festival si infiammerà con il sound di MC Menor JP, protagonista di una serata all’insegna dei ritmi brasiliani e della musica urban.