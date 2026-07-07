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Esplosione Monaco, media: trovato vicino a Kiev il cadavere dell’attentatrice di Ermolaev

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Si infittisce il mistero sull’attentato con esplosivo che la scorsa settimana ha preso di mira l’oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la sua famiglia a Monaco. Secondo quanto riferito da Ukrainska Pravda, il corpo di Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina di 39 anni ricercata dall’Interpol e ritenuta la principale sospettata di aver collocato l’ordigno davanti all’abitazione dell’imprenditore, è stato ritrovato nei pressi di Kiev nella tarda serata di ieri. Secondo il quotidiano ucraino, la donna potrebbe essere stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco.
 

Nell’ambito delle indagini, una fonte delle forze dell’ordine citata dallo stesso quotidiano ha riferito che sono già state arrestate due persone. Si tratterebbe di un ufficiale in servizio della Direzione principale dell’intelligence militare ucraina e di un ex appartenente alle forze dell’ordine. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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