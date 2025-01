Il Conte di Montecristo, Gabriella Pession torna nella fiction Rai: chi è il marito, un famoso attore

Gabriella Pession torna protagonista sul piccolo schermo con la fiction Il Conte di Montecristo: ecco chi è suo marito, anche lui è un famoso e amato attore.

Passano gli anni, ma un capolavoro della letteratura mondiale come Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas, continua ad essere oggetto di adattamenti. Lo scorso lunedì 13 gennaio ha infatti fatto il suo esordio su Rai 1 la nuova miniserie ispirata al romanzo, diretta dal Premio Oscar Bille August e con Sam Caflin nei panni del protagonista Edmond Dantès; le puntate sono in totale otto, per quattro appuntamento in tv davvero imperdibili.

Una produzione internazionale che vede un cast di altissimo livello: oltre a Caflin, infatti, troviamo anche il coinvolgimento di Jeremy Irons (noto anche per aver interpretato Alfred in Batman v Superman) e Lino Guanciale, un volto ben noto delle fiction Rai.

A loro si aggiunge anche Gabriella Pession, negli ultimi anni impegnata tra cinema e serie tv con La seconda chance e Those About to Die; l’attrice si prepara a nuove performance entusiasmanti, ma conoscete suo marito? Anche lui, proprio come lei, è un celebre attore: ecco chi è.

Il marito di Gabriella Pession è un celebre attore: ecco chi è

Ormai da praticamente tredici anni Gabriella Pession è legata sentimentalmente all’attore irlandese Richard Flood, conosciuto dai fan di tutto il mondo per i suoi ruoli in amatissime serie tv. Ad esempio, ha vissuto i panni di Tommy McConnel in Crossing Lines, quelli di James McKay in Red Rock e ha soprattutto interpretato il dottor Cormac Hayes in Grey’s Anatomy. Ha inoltre preso parte per venti episodi a Shameless.

Piccola curiosità: è anche apparso in un episodio di Made in Italy, serie pubblicata in streaming su Prime Video nel 2019 e poi arrivata anche su Canale 5. La storia d’amore dell’attore con Gabriella Pession è davvero bellissima: dopo il fidanzamento nel 2014 è arrivato il loro primo figlio, e poi nel 2016 anche le nozze (in Italia).

“Prima di lui non sapevo cosa fosse la fiducia, l’abbandonarsi totalmente senza avere la paura di essere traditi. Mio marito è l’unica persona al mondo di cui mi fidi ciecamente. Il matrimonio mi ha fatto questo meraviglioso regalo” le parole di Gabriella Pession sul marito, in una passata intervista a Vanity Fair. Più uniti che mai, il loro amore cresce di giorno in giorno.