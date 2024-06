Il Circolo scherma Anzio vola a Cagliari per i Campionati Italiani Assoluti

Il Circolo Scherma Anzio ha scritto una pagina importante della sua storia sportiva, volando a Cagliari per partecipare al Campionato Italiano Assoluti, l’evento più prestigioso nel panorama della scherma Nazionale.

È la prima volta nella storia del Circolo Scherma Anzio, che un suo atleta è riuscito a qualificarsi per il Campionato Italiano Assoluti. È Bezzini Roberto, che con questo traguardo ottiene non solo un successo personale per, ma anche un enorme passo avanti per tutto il circolo.

L’allenatrice e i membri del Circolo Scherma Anzio sono entusiasti e motivati a continuare a migliorare. Credono fermamente che nuovi obiettivi e ambizioni siano alla loro portata, grazie alla dedizione e al talento dei loro atleti.

“Continueremo a lavorare duramente e a spingerci oltre i nostri limiti,” ha dichiarato l’allenatrice Giorgia Fontana. “Questo risultato ci ispira a puntare sempre più in alto, sapendo che con impegno e passione possiamo raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.”

La qualificazione di Roberto Bezzini è un chiaro segnale del potenziale del Circolo Scherma Anzio, un’iniezione di fiducia che promette nuove emozioni e successi per il futuro.