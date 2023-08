Il calendario della serie A femminile

La FIGC ha pubblicato il calendario della serie A 2023-2024 che avrà il via il prossimo 16 agosto con la prima fase.

La prima giornata vede subito un big match, ovvero quello tra Milan e Roma a Milano e il Pomigliano che ospita come due anni fa la Juventus.

Si passa a un’altra s8uper sfida: l’Inter che affornta la Fiorentina, mentre nella terza ci sarà la gara Milan-Juventus e nella quarta arriva il derby lombardo tra il Como e le rossonere e la gara Roma-Inter.

Una sfida che nella passata stagione ha tenuto tutt’Italia col fiato sospeso si ripete nella quinta giornata, parliano di Sassuolo-Como in contemporanea a Fiorentina-Juventus. Mentre nella sesta giornata ecco la gara Como-Inter e la super sfida considerata eterna tra Juventus e Roma.

Alla settima ecco il derby del Sole tra Roma e Napoli, mentre alla nona ecco il derby d’Italia tra Juventus e Inter.

Il calendario si chiude col derby di Milano tra Inter e Milan e il Pomigliano che affronta il Como.

Finita la prima fase di ritorno si procederà all’estrazione del calendario per la poule scudetto e la poule salvezza.

Presente anche la Sampdoria, che non gode di un ottimo periodo visto che è sia a corto di calciatrici sia perché la società genovese ha rinunciato alla partecipazione alla serie A femminile con un comunicato ufficiale nel mese di luglio.

Presente quindi come nome, ma nell’effettivo, almeno per ora, pare che non ci possa essere una vera Samp pronta a scendere in campo, ma per la FIGC pare essere tutto nella norma.

La fase della stagione sarà esattamente come quella precedente: una prima fase di andata e ritorno e una seconda fase con le prime 5 squadre a lottare per lo scdetto e il secondo posto valido per la Champions League, e le altre 5 squadre a lottare per evitare la retrocessione. la penultima giocherà uno spareggio di andata e di ritorno contro la seconda classificata della serie B.