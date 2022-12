Influencer, content creator, Youtuber, TikToker, scrittrice, doppiatrice e ora anche regista: Charlotte M., classe 2008, continua a stupire con i propri successi debuttando per la prima volta sul grande schermo con Charlotte M. – Il Film: Flamingo Party, in uscita nelle sale italiane il prossimo 31 dicembre. La giovane artista è attesa mercoledì 4 gennaio al The Space Cinema Roma Parco De Medici per fare un saluto a tutti i fan presenti prima dello spettacolo delle 14:30.

Charlotte M. – Il Film: Flamingo Party, è un teen romance che racconta la storia di Charlotte, giovane studentessa al primo anno delle superiori. Creatività e spontaneità sono i suoi segni distintivi. Tutto il suo mondo gira intorno a Sofia, la sua migliore amica, e all’amatissima oasi di fenicotteri vicino la casa in campagna di sua nonna. Purtroppo, però, Charlotte scopre che quel luogo così speciale per lei sta per chiudere a causa di mancanza di fondi. Allora, insieme alla sua inseparabile compagna di avventure Sofia e ad altri amici, decide di organizzare un evento di raccolta fondi per salvare l’oasi: un ballo scolastico. Riusciranno nell’ardua impresa?

Le prevendite sono state aperte lo scorso 19 dicembre ma è ancora possibile acquistare i biglietti per assistere alla proiezione del primo film della popolarissima teen idol Charlotte M. – Il Film: Flamingo Party al link: https://www.thespacecinema.it/film/charlotte-m-il-film-flamingo-party