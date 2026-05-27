II Edizione del concorso di danza nazionale “Iuno Sospita” a Lanuvio: oggi a Roma la conferenza stampa

Si è tenuta oggi, presso la Sala Etruschi della Regione Lazio in via della Pisana 1301 a Roma, la conferenza stampa di presentazione della II Edizione del concorso nazionale di danza “Iuno Sospita”, in programma ai primi di luglio a Lanuvio. Durante l’incontro, a cui hanno partecipato figure istituzionali, partner e responsabili dell’evento, sono stati illustrati il programma, le novità e gli obiettivi di questa seconda edizione, che si svolgerà nella prestigiosa dimora storica di Villa Sforza Cesarini.

​L’evento, che avrà luogo a Lanuvio nelle giornate del 2, 3 e 4 luglio 2026, è organizzato dal Centro Culturale di Danza di Lanuvio e patrocinato dall’ASI e dal Comune di Lanuvio. La manifestazione vedrà confrontarsi ballerini in diversi stili (classico, contemporaneo, modern e composizione coreografica) davanti a una prestigiosa giuria internazionale composta da docenti e coreografi del calibro di Riccardo Ciarpella, Clarissa Mucci, Michael Fuscaldo, Francesca Romana Di Maio e Gregor Hatala.

​Alla conferenza stampa sono intervenuti: Valeria Viglietti (Vice Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Lanuvio), Alessandro De Santis (consigliere delegato alla cultura del Comune di Lanuvio), Roberto Cipolletti (Presidente Regionale ASI Lazio), Marco Carotti (Presidente Provinciale ASI Roma), Isabella Proietti (Responsabile Ufficio Stampa e Portavoce della Presidenza AssoDanza Italia), Floriana Galieti (Direttrice del Centro Danza Lanuvio e Direttrice Artistica del Premio), la professoressa Clarissa Mucci, il coreografo Riccardo Ciarpella e Andrea Ruggeri (Vice Presidente CONI Lazio).

​Nel corso del suo intervento, la Vice Sindaca di Lanuvio Valeria Viglietti ha espresso grande entusiasmo per la crescita del progetto:

«Siamo felici di presentare la seconda edizione di un concorso che porta la grande danza nel nostro comune. Tutto ciò è stato possibile grazie alla presenza sul nostro territorio di una scuola di assoluta eccellenza, capace di attrarre talenti e professionisti di respiro internazionale. Questo evento rappresenta un connubio perfetto, capace di unire in modo virtuoso la cultura, lo sport, l’arte della danza e la valorizzazione turistica delle nostre bellezze storiche e del nostro patrimonio».

​Anche Alessandro De Santis, consigliere delegato alla cultura, ha sottolineato l’importanza dell’evento, evidenziando come l’iniziativa riesca a esaltare e fondere insieme il concetto di bellezza, sia attraverso la splendida cornice coreografica del luogo ospitante, sia attraverso l’espressione artistica della danza stessa.

​Il Vice Presidente del CONI Lazio, Andrea Ruggeri, ha rimarcato come l’obiettivo del CONI sia quello di continuare a promuovere, far conoscere e sostenere lo sport in tutte le sue declinazioni.

​La parola è poi passata alla Direttrice Artistica Floriana Galieti, che ha illustrato la giuria, gli obiettivi e le importanti novità di quest’anno, ringraziando le istituzioni e i partner ideali del progetto:

«Rispetto allo scorso anno abbiamo stretto numerose e prestigiose collaborazioni. A livello internazionale, possiamo vantare la partnership con il VIBE (Vienna International Ballet Experience) e con il Conservatorio del Portogallo sotto la guida di Annarella Sanchez». Alla conferenza sono inoltre intervenuti con un breve discorso la docente Clarissa Mucci, il coreografo Riccardo Ciarpella e la portavoce di AssoDanza Italia Isabella Proietti.