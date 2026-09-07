IFA, Acer ridisegna la gamma tra AI locale, gaming estremo e sostenibilità

(Adnkronos) – Acer ha aperto IFA 2026 con una delle presentazioni più ampie degli ultimi anni. Nel corso della conferenza stampa globale next@Acer, tenutasi a Berlino, l’azienda taiwanese ha annunciato oltre venti prodotti che coprono l’intero perimetro del proprio business: notebook consumer e premium, PC palmari da gaming, un monopattino elettrico, un desktop compatto costruito attorno al nuovo superchip NVIDIA RTX Spark, una mini workstation per l’intelligenza artificiale agentica, sette nuovi monitor, un proiettore, quattro tablet e un pacchetto di soluzioni per la connettività 5G. A completare il quadro, il rilancio di Packard Bell, storico marchio del gruppo che compie cento anni.

Sul fronte dei notebook, la novità di maggior peso è Acer Vero 16, quarta generazione della linea pensata per ridurre l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Lo chassis combina alluminio riciclato post-industriale e a basse emissioni di carbonio, mentre la scocca inferiore integra plastica riciclata post-consumo. Acer estende qui il proprio approccio dalle tradizionali 3R – ridurre, riutilizzare, riciclare – a un quarto principio, la riparabilità: cerniera removibile, cover delle porte I/O intercambiabili, apertura senza attrezzi e batteria e SSD sostituibili dall’utente.

“La sostenibilità dovrebbe essere integrata in ogni fase del ciclo di vita di un prodotto, dalle materie prime fino al packaging”, ha dichiarato James Lin, general manager della divisione Notebooks di Acer. Il laptop monta i nuovi processori Intel Core Ultra Serie 3, fino a 180 TOPS a livello di piattaforma in configurazione PC Copilot+, e un display OLED da 16 pollici con risoluzione 3K. È atteso in Europa, Medio Oriente e Africa dal primo trimestre 2027.

Parallelamente debuttano due modelli pensati per la mobilità: Swift Blade 14, che con appena 799 grammi di peso e 12,9 mm di spessore punta a un pubblico di professionisti sempre in movimento, e Swift Air 16, con chassis interamente in alluminio, display OLED o IPS fino a formato WQXGA+ e un impianto a quattro speaker. Entrambi montano processori Intel Core Serie 3 e arriveranno in Europa tra dicembre 2026 e il primo trimestre del 2027.

Alla fascia più mainstream si rivolgono invece Aspire G 3D 16, laptop da 16 pollici che sfrutta la tecnologia 3D a occhio nudo di Acer abbinata al processore AMD Ryzen AI Max+ 395, e i due nuovi PC all-in-one della serie Aspire S, aggiornati con processori Intel Core Serie 3 e disponibili anche in versione touchscreen.

Il fronte gaming porta la firma di Predator. Il nuovo handheld Atlas 7 riduce a 7 pollici il formato dell’Atlas 8 presentato in precedenza, mantenendo i processori Intel Arc di fascia alta, un sistema di raffreddamento a doppia ventola con la lama in metallo Predator AeroBlade, joystick opzionali con tecnologia TMR e una batteria fino a 80 Wh; sarà in Nord America dal quarto trimestre 2026 e in Europa da novembre.

Acer ha mostrato anche Project DualPlay Mini, un concept da 8 pollici che unisce tastiera fisica retroilluminata e modalità handheld in un unico dispositivo pieghevole, con sul retro la scritta “Acer 50 since 1976” incisa in codice Morse a celebrare i cinquant’anni dell’azienda.

Il capitolo Predator si allarga inoltre alla mobilità urbana con il monopattino elettrico ES Thunder Pro, il più potente della gamma: motore da 500 W con punta di 1.600 W, coppia di 32 Nm, pendenze affrontabili fino al 28%, autonomia dichiarata di 70 km, pneumatici tubeless da 10 pollici, certificazione IPX6 e un sistema di controllo della trazione. Il monopattino integra anche localizzazione tramite Find My e Find Hub e un comando vocale basato sull’intelligenza artificiale gestito dall’app Acer eMobility.

Sui monitor, il colpo d’occhio maggiore arriva dal Predator XB253Q U1, primo display FHD di Acer a raggiungere i 1000 Hz di frequenza di aggiornamento, pensato per l’esport più competitivo. Al suo fianco il Predator X32 V3, pannello QD-OLED Penta Tandem da 31,5 pollici con risoluzione UHD a 180 Hz, e il Predator XB273K V7, che grazie alla tecnologia DFR passa da una base UHD a 160 Hz fino a un FHD a 500 Hz.

Nella fascia Nitro spiccano l’XV275X P, con risoluzione 5K e retroilluminazione Mini LED a 2.304 zone certificata DisplayHDR 1400, il modello curvo XZ340CKR P da 34 pollici e i due pannelli tri-mode XV275U Z2 e XV270U Z3. Chiude la gamma il ProDesigner PE270X P, monitor da 27 pollici pensato per la post-produzione professionale, con risoluzione 5K, calibrazione di fabbrica Delta E inferiore a 1 e certificazione DisplayHDR 1400. I prezzi vanno dai 299 dollari dell’XV270U Z3 ai 1.299 dollari del ProDesigner, con uscita scaglionata tra il quarto trimestre 2026 e il primo del 2027.

Sul versante dell’intelligenza artificiale locale, Acer ha presentato il design SFF RTX Spark, un desktop compatto costruito attorno al nuovo superchip NVIDIA RTX Spark: fino a 6.144 core Blackwell, CPU Grace a 20 core, un petaflop di potenza di calcolo AI e 128 GB di memoria unificata per eseguire agenti e applicazioni di intelligenza artificiale interamente in locale. La disponibilità sarà comunicata in un secondo momento.

“L’incremento dell’adozione di mini workstation e PC AI in ambito B2B si inserisce in un trend orientato all’ibridazione tra cloud e calcolo locale, guidato da imperativi di efficienza economica e sicurezza”, ha detto ai nostri microfoni Massimiliano Rossi, EMEA Vice President di Acer. “Sfruttare hardware performanti per gestire i modelli di intelligenza artificiale direttamente in azienda consente infatti di abbattere i costi legati ai token cloud e di garantire il totale controllo sui dati sensibili”.

Accanto al desktop compatto arriva Veriton RI110, mini workstation AI equipaggiata con processore Intel Core Ultra X7 358H e grafica Intel Arc B390, capace di supportare modelli con fino a 120 miliardi di parametri e di ospitare Acer Qubi Claw, la nuova soluzione di AI agentica dell’azienda che esegue flussi di lavoro in un ambiente sandbox isolato, dalla ricerca online alla pianificazione di viaggi fino alla trascrizione di appunti vocali. La connettività OCuLink, con banda fino a 64 Gbps, consente inoltre di collegare GPU esterne mantenendo prestazioni da desktop in un formato compatto. Il dispositivo sarà in Nord America dal quarto trimestre 2026 e in Europa dal primo trimestre 2027.

Il monitor portatile EP130K adotta un pannello ePaper touch da 13,3 pollici pensato per lettura e lavoro di concentrazione prolungata, con modalità colore e bianco e nero e risoluzione fino a 3200×2400. L’estensore di schermo triplo PD163Q P3 collega tre pannelli IPS FHD da 15,6 pollici a un solo dispositivo mobile tramite USB-C, mentre il proiettore LED portatile C350e, da 8.000 lumen, integra un badge AI removibile che funge da telecomando e da assistente basato su Google Gemini quando il proiettore non è in uso.

Sul fronte tablet, la gamma Iconia si rinnova con i modelli X16, X14, A16 e A14, tutti basati su SoC MediaTek Helio G80 e Android 16. Completano il quadro il router CPE 5G Connect X6ES e la chiavetta Connect D5P, entrambi pensati per garantire connettività mobile ad alta velocità dove la banda larga tradizionale non arriva.

Di grande rilevanza il ritorno di Packard Bell. Fondato nel 1926 a Los Angeles come produttore di radio, poi protagonista della diffusione della televisione a colori e dei personal computer, il marchio torna sul mercato in occasione del proprio centenario con una nuova identità visiva e la filosofia “Tech it easy”.

“Le persone hanno bisogno di una tecnologia che le aiuti a studiare, lavorare e rimanere in contatto, a un prezzo accessibile”, ha dichiarato Valerie Piau, vice president EMEA di Acer Europe. La gamma è guidata dal laptop da 14,5 pollici DotBook, in vendita in Europa dal quarto trimestre 2026 a partire da 499 euro, e si allarga a una famiglia di accessori lifestyle – dal giradischi DotLoop allo speaker DotTune, dal feature phone DotLine agli occhiali audio DotLook – oltre a una prima incursione nel mondo degli elettrodomestici con un mini-steamer connesso sviluppato insieme alla startup Steasy.

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