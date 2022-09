I risultati della quarta giornata di Serie A Femminile

La quarta giornata della Serie A Femminile TIM si è appena conclusa: fra sorprese e pareggi clamorosi, ecco tutti i risultati.

SASSUOLO – JUVENTUS 1-1

Il Sassuolo conquista il primo punto della sua stagione fermando sul pari la Juventus campionessa d’Italia: al gol di Girelli al ventesimo del primo tempo risponde quello della belga Philtjens a mezz’ora dalla fine. Al termine della gara entrambe le squadre terminano in dieci giocatrici, a causa dell’espulsione della bianconera Cernoia per una brutta entrata su Monterubbiano e della neroverde Bragonzi in pieno recupero, per lo stesso motivo nei confronti di Zamanian.

ROMA – FIORENTINA 2-1

La Roma prevale in casa sulla Fiorentina, che incassa la prima sconfitta della sua stagione: le viola passano in vantaggio con Catena sul finire del primo tempo, per poi essere acciuffate e rimontate da Haug prima e Giacinti poi, a un quarto d’ora dalla fine.

PARMA – MILAN 0-4

Il Milan espugna il Tardini in una partita senza storia contro le padrone di casa del Parma: le rossonere, che colpiranno anche due traverse con Adami e M. Dubcová, superano le ducali con le reti di Bergamaschi, Asllani, Thrige Andersen e K. Dubcová, continuando a risalire la classifica dopo un inizio di stagione complicato.

POMIGLIANO – COMO 2-2

La sfida salvezza di giornata termina in parità dopo una gara combattuta fino all’ultimo minuto: il Como passa in vantaggio per primo grazia a un colpo di testa di Beccari su assist di Di Luzio, per poi farsi raggiungere dalla brasiliana Taty, che supera Korenčiová su assist di Corelli: la stessa attaccante del Pomigliano segna la sua doppietta personale su rigore e porta in vantaggio la sua squadra dopo dieci minuti del secondo tempo, ma nel pieno del recupero il Como agguanta il pareggio grazie alla rete di Vivien Beil, alla sua prima rete in Serie A.

SAMPDORIA – INTER 0-2

L’Inter vince in trasferta contro la Sampdoria e guadagna il primo posto in classifica in solitaria per la prima volta nella storia del Club: un rigore di Bonetti nel primo tempo e il raddoppio di Chawinga consegnano la vittoria alle nerazzurre, sulle blucerchiate combattive fino all’ultimo minuto di gioco.

