I primi 30 anni di carriera del truccatore delle dive Salvatore Garbato

Salvatore Garbato, iconico truccatore delle dive, festeggia con orgoglio tre decenni di una straordinaria carriera nel mondo del make-up e del glamour. La sua maestria nel creare look che esaltano la bellezza naturale delle sue donne è stata riconosciuta e acclamata da diverse icone dello star system.

La chiave del successo di Salvatore Garbato risiede nell’umiltà, nella determinazione, nello studio costante e nella passione per il suo mestiere. È stato protagonista di programmi televisivi trasmessi su Rai, Sky e Mediaset, ed è autore del libro “Garbato Manuale di Make Up – Stare Bene con la Truccoterapia“.

Salvatore Garbato in occasione di questo importante anniversario desidera condividere con il pubblico interessanti curiosità sulla sua carriera e svelare alcuni segreti del mondo del make-up. Sin da ragazzo ha coltivato la passione per il disegno e la pittura, che lo hanno aiutato molto quando è arrivato in accademia. Conoscere le tecniche del chiaroscuro, delle ombreggiature, avere manualità con i pennelli: tutto questo ha contribuito a rendergli tutto più semplice.

Onestà, professionalità, pazienza e riservatezza lo hanno portato a lavorare con personaggi noti e in contesti importanti. Tra gli incontri più memorabili, Garbato ricorda con affetto l’esperienza con Maria Giovanna Elmi, la fatina della televisione italiana, definendola “una sorella maggiore“.

Ha avuto l’onore di truccare numerose dive, tra cui Gloria Gaynor e Gabriella Carlucci.

Ma come fa a creare look che si adattano alla perfezione alla personalità e all’immagine pubblica di ogni celebrità?

<<Il personaggio pubblico è circondato da un suo entourage, e grazie a un affiatato lavoro di squadra si realizza uno studio finalizzato alla valorizzazione della personalità e dello stile dell’artista – svela Salvatore -. Dal mio canto cerco sempre di dare il massimo, è un atto di gratitudine verso tutte le persone che credono in me>>.

Ed ecco qualche suo prezioso consiglio per un make-up perfetto:

<<Suggerisco sempre di realizzare un trucco importante per gli occhi, puntando sullo sguardo, e di addolcire il trucco delle labbra oppure viceversa, ovvero truccare un po’ di più la bocca e meno gli occhi. Una bella dentatura, una bellissima bocca disegnata magari con un rossetto rosso corallo oppure rosso cardinale: ecco, per me tutto questo crea l’effetto disarmante di una donna che vuole apparire elegante, femminile, senza incappare nel cattivo gusto. No alle ciglia finte, possono creare un effetto indesiderato: il look deve essere in armonia con il proprio volto – ammonisce Salvatore. La resa finale del trucco dipende anche da quanto si cura la pelle. Per mantenere la pelle in buona salute non bisogna sottovalutare lo strucco che rimuovere, oltre al trucco, le impurità che la cute assorbe durante la giornata. Bisogna detergersi con prodotti che vanno a riequilibrare il film idrolipidico. La pelle deve essere idratata in profondità con creme e fluidi facilmente assorbibili>>.

Guardando al futuro, il truccatore delle dive anticipa nuovi importanti progetti:

<<Sono impegnato in diversi progetti stimolanti, e prossimamente ci sarà la ristampa del mio manuale di trucco>>.