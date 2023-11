Hyundai Bayon: il B-SUV originale

(Adnkronos) –

Hyundai Bayon è un SUV

yundai Bayon è un SUV di segmento B dalle dimensioni compatte Ha una lunghezza di 4,18 metri, una larghezza di 1,775 metri, un’altezza di 1,50 metri, con un passo di 2,58 metri, la linea del nuovo Hyundai Bayon riflette il nuovo corso stilistico della Casa coreana. Si chiama “Sensuous Sportiness”, ossia una nuova armonia di proporzioni, architettura, stile e tecnologia.

Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Hyundai Motor Group ha dichiarato: “Con il suo look deciso e l’integrazione degli elementi tipici del design dei SUV Hyundai, BAYON consolida la direzione stilistica degli sport utility del brand. Ci aspettiamo che l’aspetto unico e sicuro di BAYON, incarnato nelle sue linee decise e nelle luci a forma di freccia, renda questo modello il punto d’ingresso più unico ed eccezionale nel fiorente segmento europeo dei B-SUV”. Variegata la propulsione, dal classico quattro cilindri da 1.2 MPI benzina, capace di erogare 84 CV, al turbo benzina tre cilindri 1.0 T-GDI Hybrid da 100 CV. Come da tradizione del Marchio coreano l’alimentazione GPL abbinata al motore da 1.2 litri da 82 CV. Il cambio è un manuale a 5 rapporti, a richiesta è disponibile un innovativo iMT a sei marce oppure il DCT a 7 rapporti.

Con l’ultimo aggiornamento è presente in gamma un nuovo allestimento, l’Exclusive, disponibile su tutte le motorizzazioni e che si caratterizza per una dotazione completa e un look distintivo, dalla mascherina total black ai cerchi da 16 pollici fino al tetto a contrasto e privacy glass. Nuovi anche i colori Dragon Red, Mangrove Green, Intense Blue ed Atlas White, abbinati al tetto nero, mentre per quanto concerne la dotazione, di serie la strumentazione digitale con un display da 10,25 pollici, infotainment con display touch da 8 pollici, con connessione, anche wireless, con Apple CarPlay e Android Auto.

I sistemi di assistenza e sicurezza alla guida sono inclusi nello Hyundai SmartSense, tecnologia che comprende la frenata automatica in caso di collisione, il Lane Following Assist, ossia il mantenimento della corsia di marcia, il Driver Attention Warning che evita distrazioni alla guida, il Rear Occupant Alert che rileva eventuali movimenti sul sedile posteriore quando si sta lasciando il veicolo ed il Parking Assist.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...