Ho scoperto come evitare la stangata sulla bolletta del gas: basta un foglio di carta stagnola per risparmiare una bella cifra

C’è un metodo fai-da-te molto interessante e di facile applicazione che ci permetterà di risparmiare sui costi del riscaldamento: ci servirà solo della comunissima carta stagnola.

Tensioni geopolitiche e inverno rigido. Una combinazione che i consumatori italiani hanno già imparato a tradurre mentalmente: significa notizie poco piacevoli in bolletta del gas. Non a caso i rincari dei prezzi del gas sono tornati a far preoccupare le aziende italiane. Secondo le stime l’impennata tra dicembre 2024 e gennaio 2025 costerà 1,6 miliardi di euro in più alle piccole e medie imprese.

C’è il rischio concreto che, come sempre accade, i rialzi dei prezzi del gas finiscano per trasferirsi sui consumatori finali. Risultato: aumento generalizzato dell’inflazione e riduzione del potere d’acquisto delle famiglie. Converrà dunque tornare a pensare – sempre che si sia mai smesso di farlo – a come risparmiare sui costi in bolletta, antica abitudine per un popolo di risparmiatori come quello italiano.

A questo proposito tornerà dunque utile un trucchetto semplice per cercare di aumentare l’efficienza del nostro sistema di riscaldamento. Ci basterà usare un oggetto che sicuramente tutti avremo nelle nostre cucine: la carta stagnola, un materiale in grado di migliorare l’azione dei nostri termosifoni.

Bolletta del gas, per risparmiare basta un foglio di carta stagnola

Per risparmiare sul riscaldamento faranno al caso nostro dei semplici fogli di carta stagnola (o meglio di alluminio), un materiale davvero eccezionale per evitare le dispersioni di calore. L’alluminio infatti ostacola la dispersione del calore per irraggiamento – il metodo utilizzato dai termosifoni per diffondere calore – riflettendo circa il 94% dei raggi infrarossi emessi dai caloriferi.

Buona parte del calore prodotto dai termosifoni tende a disperdersi lungo le pareti (in particolare quando non sono ben isolate). Il trucco della carta stagnola entra in gioco proprio qui: posizionando dietro il termosifone i fogli di alluminio potremo sfruttarne le grandi capacità riflettenti. In altre parole la carta stagnola fungerà da “scudo”.

In questo modo riusciremo a creare un piccolo “effetto serra” che farà rimbalzare il calore all’interno dei locali domestici senza farlo disperdere sulle pareti fredde. In pratica miglioreremo il rendimento del termosifone e l’aria calda circolerà meglio in casa. Non dovremo fare altro che far aderire la carta stagnola al muro dietro il termosifone (assicurandosi che la parete sia asciutta e pulita).

Per fissare la carta stagnola (attenzione che copra tutta l’area dietro al termosifone) potremo usare del nastro biadesivo o in alternativa del nastro isolante. Assicuriamoci anche la carta stagnola sia ben tesa. Otterremo un effetto ancora migliore usando fogli di alluminio specifici per il riflesso termico. Li potremo acquistare nei negozi di bricolage o in internet.

Soprattutto nelle case più vecchie il trucco della carta stagnola si farà sentire: le stanze si scalderanno più rapidamente, rimarranno calde più a lungo e pertanto potremo tenere acceso il riscaldamento per un lasso minore di tempo andando a risparmiare in bolletta. Senza dimenticare infine le 7 regole d’oro per pagare meno di riscaldamento.