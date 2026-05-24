Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Hellas Verona-Roma, espulso Valentini e rigore ai giallorossi: gli episodi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Proteste e polemiche in Hellas Verona-Roma. Oggi, domenica 24 maggio, gli scaligeri hanno ospitano i giallorossi nell’ultima giornata di Serie A, in una sfida decisiva per la corsa alla prossima Champions League e decisa da alcuni episodi arbitrali. Nel corso della ripresa infatti prima l’arbitro Sozza ha espulso Valentini, lasciando il Verona in dieci, e poi ha assegnato un calcio di rigore alla Roma, trasformato sulla ribattuta da Malen. 

Il primo episodio arriva dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo. Valentini, già ammonito nel corso del primo tempo, interviene fermando il tiro di Dybala, che stava calciando dal limite dell’area, rimendiando così il secondo giallo e lasciando il Verona in dieci. Le immagini confermano il fallo del difensore argentino. 

Al 55′, un altro episodio decisivo. Su un calcio d’angolo il pallone arriva dalle parti di Bowie che lo colpisce con il braccio. Inizialmente Sozza lascia correre, poi però viene richiamato dal Var. L’arbitro va all’on field review dove assegna il penalty ai giallorossi. Le immagini mostrano come l’attaccante provi a eliminare il braccio dalla traiettoria del pallone, ma rimane in posizione innaturale e per questo viene punito. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Imperia, morta l’88enne che aveva ricevuto bolletta dell’acqua da 15mila euro

27 Dicembre 2023

Iran, Tajani “Nessuna trattativa per passaggio navi italiane in Stretto Hormuz”

13 Marzo 2026

Nuovo farmaco contro Alzheimer, ok atteso a inizio 2024

13 Novembre 2023

Meloni “Attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale”

14 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno