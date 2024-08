Medio Oriente, Papa Francesco “Conflitto non si allarghi”

PARIGI (ITALPRESS) - "Sono felicissima, tre Olimpiadi e tre medaglie. Cosa volere di più? Certo, poteva arrivare quella nell'individuale, è mancata. Si vede che era destino che dovevo conquistare quest'oro insieme a Gabriele e va bene così". Lo ha dichiarato Diana Bacosi, a Casa Italia per festeggiare l'oro olimpico nel tiro a volo con Gabriele […]

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - " La gara è fra tre giorni e quindi vediamo cosa succede. Non penso che il comitato organizzatore sia così poco di buon senso se non ha tutte le certezze che la gara si può svolgere. Mi rendo conto sotto un profilo tecnico che con quel tipo di corrente sicuramente è […]

PALERMO (ITALPRESS) - "Sui termovalorizzatori stiamo andando avanti molto velocemente: ieri ho mandato una nota in cui chiedo a tutti i Comuni siciliani di esprimere entro due settimane un parere sulla bozza del regolamento del Piano rifiuti. Le gare per i termovalorizzatori partiranno non appena avremo adeguato il Piano". Così il presidente della Regione siciliana, […]