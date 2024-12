Harry e Meghan, non solo Re Carlo, rifiutato anche l’invito della famiglia di Lady D: “C’è un motivo preciso”

Harry e Meghan hanno scelto dal 2020 di lasciare la Royal Family, e anche per Natale hanno rifiutato l’invito della famiglia di Lady D

La decisione di Harry e Meghan Markle di privilegiare il benessere dei loro figli, Archie e Lilibet, ha generato ampio dibattito. La coppia ha chiaramente espresso il desiderio di proteggere i propri bambini dall’incessante attenzione mediatica che caratterizza la vita della Famiglia Reale britannica. Questo impegno ha portato a una serie di scelte che hanno influenzato profondamente i loro rapporti con gli altri membri della Royal Family.

Recentemente, è venuto alla luce che Harry e Meghan hanno declinato l’invito dello zio Charles Spencer per le festività natalizie ad Althorp House, luogo di infanzia e memoriale della defunta Lady Diana. Nonostante il forte legame emotivo, la coppia ha optato per rimanere in California, sottolineando una volta di più la loro volontà di distaccarsi dalle tradizioni familiari britanniche.

Sussex fuori dalle tradizioni reali

La decisione dei Sussex di trascorrere il Natale in California riflette il loro desiderio di creare un ambiente familiare stabile e sereno per i loro figli. Ingrid Seward, esperta dei Royal, ha evidenziato come Meghan sia intenzionata a instaurare delle tradizioni natalizie proprie, come lasciare fuori le carote per le renne di Babbo Natale, enfatizzando l’importanza di costruire “ricordi connettivi” per Archie e Lilibet.

Questa enfasi sulla creazione di un’atmosfera familiare intima durante le festività è indicativa della volontà dei Sussex di distaccarsi dalle rigide tradizioni della Famiglia Reale britannica. Anche la scelta di preservare la privacy dei loro figli nelle cartoline natalizie, ritraendoli solo di spalle, si allinea a questo principio, contrapponendosi alla consuetudine reale di esporre i giovani principi agli obiettivi dei fotografi.

Le decisioni di Harry e Meghan non sono state prive di conseguenze sui loro rapporti con gli altri membri della Famiglia Reale. Il loro desiderio di mantenere una distanza dai riflettori ha causato malumori all’interno del palazzo reale, in particolare con Re Carlo III, che risente della difficoltà di costruire un rapporto con i nipotini americani. Nonostante le tensioni siano note, ogni nuova scelta dei Sussex continua a generare dibattiti e discussioni, riflettendo l’interesse globale verso le dinamiche interne alla famiglia reale britannica.