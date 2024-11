Harry e Meghan l’annuncio ufficiale, il Principe lascia gli Stati Uniti: “Mesi di tensioni”

Harry e Meghan sono pronti a lasciare gli Stati Uniti? Scopri i dettagli sulle voci di un possibile trasferimento in Europa e il nuovo capitolo della loro vita lontano dai riflettori americani.

Dopo anni di attenzione mediatica e controversie, il principe Harry e Meghan Markle potrebbero essere pronti a cambiare ancora una volta le carte in tavola. Le voci su un loro possibile trasferimento fuori dagli Stati Uniti stanno suscitando curiosità e speculazioni in tutto il mondo.

La coppia, che dal 2020 risiede a Montecito, in California, potrebbe essere in cerca di un ambiente più sereno, lontano dalle dinamiche politiche e sociali che negli ultimi anni li hanno coinvolti indirettamente. Ma cosa c’è dietro questa presunta decisione? Si tratta di un semplice cambio di scenario o di una scelta più profonda, dettata da nuove priorità?

Harry e Meghan: un futuro in Europa? Tutto sul possibile trasferimento dei Sussex

La notizia del possibile trasferimento di Harry e Meghan Markle lontano dagli Stati Uniti ha scosso il mondo dei media. La vittoria di Donald Trump alle recenti elezioni presidenziali sembra aver influenzato profondamente la decisione della coppia, in particolare dell’ex attrice americana. Da quando hanno lasciato i loro ruoli senior nella famiglia reale nel 2020, scegliendo di vivere a Montecito, in California, ogni mossa dei Sussex è stata sotto i riflettori. Ora, secondo quanto riportato da Charlotte Griffiths, caporedattrice del Daily Mail e esperta di questioni reali, potrebbero essere in procinto di fare le valigie nuovamente.

Il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump ha suscitato una forte reazione in Meghan Markle che “detestava visceralmente” l’ex presidente per diverse ragioni, tra cui accuse di misoginia espresse pubblicamente dalla duchessa. Questo disappunto nei confronti della nuova amministrazione americana potrebbe essere il catalizzatore che spinge la coppia a cercare un nuovo inizio altrove. Tuttavia, sembra improbabile che il Regno Unito possa essere la loro prossima destinazione.

La scelta dell’Europa e più precisamente del Portogallo come possibile nuovo rifugio per Harry e Meghan non è casuale. Di recente hanno acquistato una proprietà a Melides, pittoresca località costiera situata nella regione dell’Alentejo, poco distante da Lisbona. Questa mossa arriva dopo lo sfratto da Frogmore Cottage – residenza concessa loro dalla Regina Elisabetta – seguito alla pubblicazione del libro “Spare” e alle continue critiche alla famiglia reale britannica.

Un ulteriore elemento che potrebbe aver influenzato la decisione dei Sussex riguarda i legami familiari stretti con la cugina di Harry, Eugenia di York, suo marito Jack Brooksbank e i loro figli August ed Ernest. La famiglia vive vicino a Lisbona ed è rimasta molto legata ai duchi di Sussex nonostante le distanze geografiche.

L’ipotesi del trasferimento in Portogallo rappresenterebbe un capitolo completamente nuovo nella vita già molto discussa dei duchi di Sussex. Tra desiderio di privacy, ricerca di un ambiente politico più congeniale alle proprie convinzioni e mantenimento dei legami familiari stretti anche attraverso le distanze geografiche; questa scelta riflette complessità e sfide ma anche speranze per un futuro costruito sui propri termini.