MagicLand si prepara al gran finale di Halloween 2022: il 29, il 30 e il 31 Ottobre arrivano tre pazze serate all’insegna della musica, del ballo … e del TERRORE!

29 Ottobre – MONSTER PARTY

Sei pronto a immergerti in una serata spaventosamente divertente? Torna il MagicLand dj set, la festa che ci ha fatti ballare tutta l’estate con il nostro dj Palasso, per l’occasione in versione mostruosa e con un’animazione sul palco davvero da brividi. Dress code della serata rigorosamente a tema… o il nostro dj non inizierà la festa: vi sentite più zombie o bellissime streghe?

30 Ottobre – METEMPSICOSI

Un incredibile show case by Metempsicosi. Richky le Roy, Mario Più, Francesco Zappalà e Joy Kitikonti; vocalist Luca Pechino, con i dj Marco Cucchia e Massimo Logli. Un quarto di secolo per scrivere una delle pagine più importanti della musica elettronica in Italia, la storica Metempsicosi & Friends approda a MagicLand per incantare e fare ballare a perdifiato! Non perdere la formazione elettronica più longeva ed amata della night life italiana!

31 Ottobre – HALLOWEEN CRAZY PARTY

Una serata con un cast da brividi – coordinato dalla Glamour Show eventi e Spettacoli – che renderà la notte delle streghe ancora più elettrizzante: il dj-set firmato Dj Andy scalderà i motori con musica commerciale, accompagnato dalla fantastica energia del Vocalist Rush.

Non solo: performer d’eccezione – tra ballerini, artisti e acrobati – animeranno una serata da urlo. Con loro due artisti internazionali pronti a stupire con performance originali, dal burlesque della donna ragno – Lady Valentina – allo show di fuoco, fino alle acrobazie di Alessio Spirito. Da non perdere lo show tra incredibili effetti di luce, con l’utilizzo del fuoco e attrezzi led stupefacenti; un’animazione tutta al femminile con 4 ballerine professioniste che, con le loro coreografie e cambi di costume di scena, faranno ballare e divertire nella notte più paurosa dell’anno!

Il grande successo di affluenza al Parco, che per la prima volta ha dedicato un intero mese all’evento più spaventoso di sempre, ha portato a estendere l’intero programma di Halloween. La straordinaria stagione 2022 non si concluderà, infatti, il 1° novembre, ma si prolungherà anche nel weekend del 5 e 6 novembre!

Per i più piccoli, la Gattobaleno Car Magic Halloween con le assistenti streghette, il Monster Camp e il CalaveraLand e i sei mostruosi musicisti della The Bad Band. Per i più temerari, continua il Funeral Parade e la Psyco Emergency. E poi ancora, gli efferati assassini della prigione medioevale Dungeons, gli zombie affamati di umani dell’Haunted Hotel, la horror house Demonia e il percorso dell’orrore Anubis.

Prolungati anche gli spettacoli in veste rigorosamente dark: Il Circo Dei Cattivi e il Wild West’s Got Monster Talent con streghette, spaventapasseri e scheletri di ogni tipo.

