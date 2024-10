PALERMO (ITALPRESS) - "È un corso molto importante per la rilevanza dell'azienda, la Apple, che ha deciso di investire a Palermo nella nostra università per creare di fatto un nuovo lavoro: il creatore di app. Oggi è diventato un mestiere molto ricercato tra i giovani e su questo noi intendiamo nei prossimi anni incominciare a […]

ROMA (ITALPRESS) - "Sono un sostenitore dell'autonomia differenziata e dico che è un'opportunità per tutto il Paese, da Nord a Sud. Se si legge la norma, rispetto a chi dice che divide il Paese, non trova una cosa che lo divide. È semplicemente un'opportunità per organizzare al meglio sul territorio alcuni servizi per i cittadini. […]

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - “L'apprezzamento per quello che fa l’UNHCR è elevatissimo e per quanto mi riguarda è assolutamente pieno ed è anche un piacere incontrare e salutare tutti coloro che operano qui in questo questo segmento fondamentale delle Nazioni Unite”. Così Sergio Mattarella, in occasione della sua visita all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per […]