Guidonia Montecelio: Nuovi fondi destinati alla cura del verde

Il vasto patrimonio arboreo della Città, composto da circa 8.000 alberi, richiede cure costanti. La sua manutenzione è una priorità per l’Amministrazione, che, nell’ottica di una gestione sempre più attenta e pianificata del verde ha stanziato ulteriori risorse per operazioni di potatura, abbattimenti e deceppamenti.

In aggiunta ai contratti di manutenzione in corso e al lavoro svolto dal personale comunale, l’Assessorato all’Ambiente ha previsto ulteriori 140.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria nei prossimi mesi. I fondi saranno impiegati tramite un accordo quadro che consentirà di far partire in tempi rapidi gli interventi della ditta privata in caso di necessità.

“In questi mesi abbiamo dedicato risorse ed energie alla cura del patrimonio arboreo – spiega il sindaco Mauro Lombardo -. Anche l’impiego dei nuovi giardinieri assunti dal Comune ha consentito l’esecuzione di decine di interventi. C’è ancora tanto da fare, anche in considerazione dell’elevato numero di piante affidate alla nostra cura, ma stiamo operando con una costante attenzione e una sempre migliore pianificazione”.

“L’impegno dell’Amministrazione è costante – spiega l’assessore all’Ambiente, Paola De Dominicis -. Sono state già aumentate le potature e siamo intervenuti in aree della nostra città dove, da anni, non veniva eseguita l’adeguata manutenzione. Queste risorse serviranno per effettuare altri interventi di manutenzione, anche straordinaria. Stiamo lavorando per ricondurre la maggior parte degli interventi di manutenzione all’ordinario. Come è giusto e normale che sia”.