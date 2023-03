Gualtieri, per Roma-Feyenoord chiesto a Piantedosi divieto trasferta tifosi

Sulle eventuali misure di sicurezza previste per il ritorno di coppa Uefa Roma-Feyenoord allo stadio Olimpico, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord. “Ho chiamato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma, quindi c’è un ulteriore motivo di attenzione”, ha detto Gualtieri, interpellato al termine dell’incontro con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, presso la sede della Regione in via Cristoforo Colombo.

“Ho chiesto al ministro di valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto – ha aggiunto Gualtieri -. Abbiamo già visto episodi di violenza molto gravi a maggior ragione in un momento così delicato per la città”. Da parte del ministro “ho trovato piena disponibilità da parte del ministro a fare gli interventi più appropriati”, ha concluso.

