Grottaferrata – Largo Santovetti: in arrivo il nuovo percorso pedonale. Questa mattina la posa della prima pietra

I cittadini di Grottaferrata avranno presto a disposizione un nuovo percorso pedonale, che da Largo Santovetti porterà a Corso del Popolo passando per gli splendidi scorci di una via storica della città. Nella mattinata di mercoledì 24 aprile, l’Amministrazione Di Bernardo ha incontrato i cittadini per raccontare la nuova opera e per dare il primo colpo di piccone al muro che verrà rimosso nei prossimi giorni, realizzando un intervento atteso da molti anni.

“Un progetto che nasce anni orsono con l’Amministrazione Liberati, prosegue con le Amministrazioni degli ex Sindaci Mauro Ghelfi e Gabriele Mori e arriva fino ad oggi – ha ricordato il Sindaco Mirko Di Bernardo – e che finalmente prende vita restituendo alla cittadinanza e ai turisti un percorso intriso di storia e identità. Un intervento che ha visto il contributo di tutta la Giunta e del Consiglio Comunale, che ringrazio. Ringrazio inoltre l’ex Sindaco Nicola Liberati per il suo sostegno. Ringrazio infine gli uffici comunali, per il supporto costante nella realizzazione di questa opera”.

Presenti, oltre al Sindaco Mirko Di Bernardo, il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Garavini, l’Assessore al Patrimonio Alberto Rossotti, l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti, l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Maria Passini, le Consigliere Giulia Vinciguerra e Paola Franzoso, i Consiglieri Federico Pompili, Pierfranco Trovalusci, Alvise Roscini e Michele Mazza, insieme ad una folta platea di cittadini che hanno partecipato all’evento.

“Un altro importante biglietto da visita per il nostro centro città, a servizio dei cittadini ma anche del turismo, per una Grottaferrata sempre più attrattiva e percorribile – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici e al Turismo Daniele Rossetti –. Con la recente realizzazione del nuovo marciapiede di via Anagnina/via San Bartolomeo e grazie a questa nuova opera, aumentano le opportunità per raggiungere a piedi i nostri luoghi di interesse”.

“L’intervento rientra in un progetto più ampio di riqualificazione dell’ingresso della città, che comprende anche i lavori nell’immobile di piazza Alcide De Gasperi e nei sottostanti locali di via dell’Artigianato, di prossima realizzazione grazie ai fondi nazionali ottenuti dalla nostra Amministrazione – ha concluso l’Assessore al Patrimonio Alberto Rossotti –. Prosegue la nostra azione verso il recupero e la valorizzazione del patrimonio comunale, per una nuova e rinnovata godibilità del nostro tessuto urbano”.

L’Amministrazione comunale ringrazia l’Istituto San Giuseppe per la preziosa collaborazione.