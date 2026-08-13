Grave infortunio al ginocchio sinistro per Omoruyi, l’azzurra costretta a saltare l’Europeo

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L’Italvolley femminile dovrà fare a meno di Loveth Omoruyi ai prossimi campionati europei.

L’azzurra si è infatti gravemente infortunata al ginocchio sinistro ieri sera nel match amichevole vinto dalle azzurre contro l’Ucraina. La 23enne schiacciatrice dovrà operarsi e resterà diversi mesi lontana dai campi di gioco. A dare l’annuncio ufficiale il suo club di appartenenza la Megabox Vallefoglia con una nota. dove spiega che Omoruyi ha subiito “un trauma complesso al ginocchio sinistro, con rottura totale del legamento crociato e rottura parziale del legamento collaterale laterale e del menisco mediale con trauma osseo del condilo femorale. Sarà necessario un intervento chirurgico, per il recupero occorreranno diversi mesi“.

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