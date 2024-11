Grande Fratello, colpo di scena: arriva un nuovo concorrente, spunta il nome bomba

Al Grande Fratello starebbe per arrivare un altro concorrente che non è entraneo ai fan del reality. Ecco di chi si tratta.

Pare che gli autori del Grande Fratello vogliano aggiungere ancora altra carne al fuoco e abbiano in serbo un gran colpo di scena per la prossima, attesissima puntata. Stando a quanto anticipazto da una fonte anonima starebbe per entrare nella Casa un altro concorrente. E si saprebbe già di chi si tratta.

Di certo non ci siamo annoiati nelle ultime puntate e dirette del GF. All’interno della Casa ne sono successe davvero di tutti i colori. Da Federica e l’eterno triangolo amoroso con Stefano e Alfonso, che va complicandosi giorno dopo giorno, fino al rapporto conflittuale tra Shaila e Lorenzo, che negli ultimi tempi non sono andati molto d’accordo. E ora starebbe per arrivare un altro personaggio in grado di portare ancor più brio all’interno della Casa più spiata d’Italia.

GF, chi è la nuova concorrente in arrivo secondo i rumors

Secondo una follower di Deianira Marzano, esperta di gossip con un profilo seguitissimo su Instagram, starebbe per entrare in Casa nientemeno che Sara Pilla, la gondoliera di Venezia che era già stata annunciata lo scorso settembre. Un vero colpo di scena che arriva in un momento di grande turbolenza all’interno della Casa.

Molti i dissapori che si sono venuti a creare tra i coinquilini. Lorenzo si è attirato le critiche di molti, soprattutto per via del suo atteggiamento speso considerato arrogante. Il ragazzo ha avuto uno scontro di fuoco con Javier, con cui non è mai andato molto d’accordo. Anche i rapporti con Helena, dopo un iniziale riavvicinamento, sono di nuovo peggiorati e ora la modella si è avvicinata molto a Javier.

Nel frattempo, Federica si trova a reggere una situaizone a dir poco spinosa. Alfonso, infatti, vorrebbe tornare con lei, ma anche il tentatore Stefano sarebbe interessato a costruire una storia seria con la bella gieffina ed ex fidanzata di Temptation Island. La ragazza in un primo momento sembrava essere più interessata ad approfondire il legame con Stefano, ma ora pare molto più vicina ad Alfonso (con cui si è anche baciata).

Che l’entrata dell’affascinante Silla stia per rimescolare le carte in tavola? Infatti la presenza nella Casa della ragazza potrebbe attirare l’attenzione di qualche gieffino. In questo caso potremmo assistere alla nascita di una (ennesima) storia d’amore. Sarà prioprio Stefano ad avvicinanrsi a quella che potrebbe rivelarsi la nuova concorrente? Non si può che aspettare la prossima puntata per scoprirlo.