Gp Ungheria, Hamilton e la penalità: “Puniscono come pazzi”

(Adnkronos) – “Stanno dando penalità come pazzi…”. Lewis Hamilton, alla fine, sbotta. Il pilota inglese della Ferrari rimedia una penalità di 5” nelle fasi conclusive del Gp di Ungheria e deve accontentarsi della quinta posizione. Hamilton, in lotta per un piazzamento sul podio, chiude a 24”540 da Lando Norris, trionfatore con la McLaren. I 5”, conseguenza della velocità eccessiva tenuta nella pit lane, costano sicuramente la quarta posizione a Hamilton: Charles Leclerc, con l’altra Ferrari, chiude a 23”840 dal vincitore.

La sanzione, in realtà, viene comunicata mentre il pilota inglese della rossa duella con Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes alla fine è terzo a poco più di 18” da Norris: insomma, Hamilton avrebbe potuto lottare con il leader del Mondiale fino alla bandiera a scacchi. “Stanno dando penalità come pazzi”, dice l’inglese sconsolato via radio al team. Per Hamilton, si chiude il quarto Gp consecutivo condizionato da una penalità. Il driver di Stevenage è stato sanzionato anche dopo le qualifiche di Budapest: autore del secondo tempo, si è ritrovato quinto in griglia per aver ostacolato la McLaren di Oscar Piastri.

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