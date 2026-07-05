Gp Silverstone, dominio Leclerc: ordine di arrivo e nuova classifica piloti
(Adnkronos) –
Charles Leclerc sfrutta l’occasione e vince il Gp di Silverstone al termine di una gara piena di colpi di scena. Oggi, domenica 5 luglio, il pilota della Ferrari è tornato al successo con la Rossa dopo 623 giorni, nella nona prova del Mondiale, davanti alla Mercedes di George Russell e al compagno di squadra Lewis Hamilton. Quarto Norris, sfortunato Antonelli: il leader del Mondiale chiude fuori dalla zona punti per un problema a una sospensione (dopo una lunga battaglia con Leclerc) e gli inseguitori accorciano nella classifica piloti. Ecco l’ordine di arrivo della gara di oggi e la nuova classifica.
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio della Gran Bretagna:
1. Charles Leclerc (Ferrari)
2. George Russell (Mercedes)
3. Lewis Hamilton (Ferrari)
4. Lando Norris (McLaren)
5. Isack Hadjar (Red Bull)
6. Liam Lawson (Racing Bulls)
7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
8. Gabriel Bortoleto (Audi)
9. Franco Colapinto (Alpine)
10. Pierre Gasly (Alpine)
11. Oscar Piastri (McLaren)
12. Carlos Sainz (Williams)
13. Oliver Bearman (Haas)
14. Esteban Ocon (Haas)
15. Sergio Perez (Cadillac)
16. Kimi Antonelli (Mercedes)
17. Valtteri Bottas (Cadillac)
18. Fernando Alonso (Aston Martin)
19. Lance Stroll (Aston Martin)
Rit. Max Verstappen (Red Bull)
Rit. Alexander Albon (Williams)
Rit. Nico Hulkenberg (Audi)
Ecco la nuova classifica del Mondiale:
1 Kimi Antonelli (Mercedes) – 181 punti
2 George Russell (Mercedes) – 154 punti
3 Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 punti
4 Charles Leclerc (Ferrari) – 108 punti
5 Lando Norris (McLaren) – 97 punti
6 Oscar Piastri (McLaren) – 82 punti
7 Max Verstappen (Red Bull) – 75 punti
8 Isack Hadjar (Red Bull) – 52 punti
9 Pierre Gasly (Alpine) – 41 punti
10 Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 punti
11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 20 punti
12 Oliver Bearman (Haas) – 18 punti
13 Franco Colapinto (Alpine) – 16 punti
14 Gabriel Bortoleto (Audi) – 6 punti
15 Carlos Sainz (Williams) – 6 punti
16 Alexander Albon (Williams) – 5 punti
17 Esteban Ocon (Haas) – 3 punti
18 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
19 Sergio Perez (Cadillac) – 0 punti
20 Nico Hulkenberg (Audi) – 0 punti
21 Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punti
22 Lance Stroll (Aston Martin) – 0 punti
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